Стакан кефира перед сном долгое время считался одной из самых полезных привычек. Считалось, что кисломолочный напиток улучшает пищеварение, а тёплое молоко помогает быстрее заснуть. Однако некоторые врачи предупреждают: для людей с определёнными нарушениями здоровья такой вечерний перекус может оказаться не лучшим выбором.

Как сообщает Doctor Piter, гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева призвала внимательнее относиться к употреблению молочных продуктов, особенно при инсулинорезистентности, лактазной недостаточности и заболеваниях кишечника.

Почему кефир может влиять на инсулин

По словам специалиста, молоко и кефир обладают особенностью, о которой знают далеко не все: несмотря на относительно низкий гликемический индекс, они могут вызывать заметный инсулиновый ответ.

Гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы из продукта повышают уровень глюкозы в крови. Инсулиновый индекс отражает реакцию организма на пищу с точки зрения выработки инсулина.

Лебедева обращает внимание, что у молока гликемический индекс составляет около 30, тогда как инсулиновый может достигать 90. Похожую реакцию, по её словам, способен вызывать и кефир.

Врач считает, что людям с инсулинорезистентностью не стоит регулярно употреблять такие продукты непосредственно перед сном.

Однако важно учитывать, что высокий инсулиновый индекс сам по себе не означает вреда. Выработка инсулина после еды — нормальная физиологическая реакция. Убедительных доказательств того, что стакан кефира на ночь вызывает преддиабет или ухудшает инсулинорезистентность у большинства людей, нет.

Значение имеют общее питание, размер порции, состояние здоровья и индивидуальная переносимость продукта.

Лактазная недостаточность: причина вздутия и дискомфорта

Ещё одна проблема связана с лактозой — молочным сахаром.

Для её расщепления организму необходим фермент лактаза. У некоторых людей с возрастом активность этого фермента снижается, поэтому молочные продукты начинают вызывать неприятные ощущения.

Среди распространённых симптомов — вздутие живота, повышенное газообразование, боли и диарея.

При этом кисломолочные продукты нередко переносятся лучше обычного молока, поскольку часть лактозы в них расщепляется в процессе ферментации.

Поэтому при лактазной недостаточности необязательно полностью отказываться от всей молочной продукции. Иногда достаточно уменьшить порции или выбрать безлактозные варианты.

Непереносимость молочных белков

Диляра Лебедева также обращает внимание на возможные реакции организма на белки коровьего молока.

У некоторых людей действительно встречается аллергия на молочные белки, которая может сопровождаться кожными, пищеварительными и другими симптомами.

Однако аллергию не следует путать с лактазной недостаточностью. Это разные состояния, требующие различного подхода.

Кроме того, само по себе воспаление кишечника не означает, что молочные белки обязательно перестают усваиваться или становятся причиной иммунной реакции.

Если после употребления молочных продуктов регулярно возникают неприятные симптомы, лучше обратиться к врачу, а не самостоятельно исключать из рациона целую группу продуктов.

Молоко А1 и А2: действительно ли есть разница?

Ещё один вопрос касается разновидностей молочного белка — бета-казеина.

В коровьем молоке могут присутствовать варианты А1 и А2. При переваривании бета-казеина А1 способен образовываться пептид бета-казоморфин-7, свойства которого изучаются учёными.

Лебедева считает, что молоко с белком А1 может вызывать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы, тогда как молоко А2 переносится легче.

Некоторые исследования действительно указывают на возможные различия в пищеварительном комфорте при употреблении этих видов молока.

Однако научных данных пока недостаточно, чтобы утверждать, что обычное молоко А1 вызывает зависимость, повреждает кишечник или опасно для всех людей.

Важно также помнить, что козье и овечье молоко не являются безопасной заменой для людей с подтверждённой аллергией на белки коровьего молока: возможны перекрёстные аллергические реакции.

Может ли вечерний кефир повышать сахар утром?

Ранее другие специалисты также высказывали опасения относительно употребления кисломолочных продуктов перед сном.

В частности, эндокринолог Зухра Павлова предполагала, что выраженный инсулиновый ответ после вечернего кефира может приводить к снижению уровня глюкозы ночью и последующему повышению сахара утром.

Однако такой механизм нельзя считать доказанным универсальным последствием употребления кефира.

Уровень глюкозы утром зависит от множества факторов, включая состояние обмена веществ, гормональную регуляцию, вечернее питание и качество сна.

Поэтому утверждать, что привычка пить кефир на ночь сама по себе приводит к преддиабету, было бы неправильно.

Кому стоит отказаться от молока перед сном

Осторожность прежде всего необходима людям, у которых молочные продукты вызывают неприятные симптомы.

При лактазной недостаточности обычное молоко может провоцировать вздутие и диарею. При аллергии на молочные белки соответствующие продукты необходимо исключать по рекомендации врача.

Людям с сахарным диабетом важно учитывать содержание углеводов в напитке, особенно если речь идёт о сладком йогурте или кефире с добавками.

При гастроэзофагеальном рефлюксе поздний перекус, в том числе молочный, иногда усиливает изжогу. В таких случаях желательно не есть непосредственно перед сном.

Стоит ли полностью отказываться от молочных продуктов?

Специалисты не рекомендуют исключать молочные продукты из рациона без веских причин.

Молоко, натуральный йогурт и кефир могут служить источниками белка, кальция и других важных питательных веществ. Кисломолочные продукты также могут содержать полезные микроорганизмы.

Если человек хорошо переносит кефир, небольшая порция вечером обычно не представляет проблемы.

При этом нет необходимости специально пить его перед сном ради улучшения пищеварения или похудения: убедительных доказательств особой пользы именно ночного употребления нет.

Таким образом, главный вопрос заключается не столько во времени употребления молока и кефира, сколько в индивидуальной реакции организма. Если после вечернего стакана напитка появляются вздутие, изжога или другие неприятные ощущения, привычку действительно стоит пересмотреть. Если же никаких проблем нет, отказываться от неё только из-за опасений по поводу инсулина необязательно.