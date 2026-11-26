С наступлением холодов на прилавках появляется ярко-оранжевая хурма. Этот сладкий фрукт не только радует вкусом, но и содержит витамины, антиоксиданты и клетчатку. Диетологи называют сразу несколько причин включить его в осенне-зимний рацион.

Как пишет французское издание Linternaute, хурма обладает целым рядом полезных свойств: она помогает поддерживать пищеварение, здоровье сердца и сосудов, а также нормальную работу иммунной системы.

Откуда появилась хурма

Хурму иногда называют японским абрикосом. Её родина — Восточная Азия, прежде всего Китай и Япония. Сегодня этот фрукт выращивают во многих странах мира.

Существует более 3000 разновидностей хурмы. Одни сорта можно есть даже в твёрдом виде, другие становятся сладкими и приятными на вкус только после полного созревания.

Сезон хурмы обычно продолжается с сентября по декабрь, поэтому именно поздней осенью она становится особенно популярной.

При покупке стоит обращать внимание на внешний вид плодов. Кожица должна быть целой, без повреждений, а сам фрукт — достаточно плотным, если речь идёт о сортах, которые можно есть твёрдыми.

Однако у хурмы есть одна особенность: некоторые сорта в незрелом состоянии содержат много дубильных веществ — танинов, из-за которых во рту возникает неприятное вяжущее ощущение. Такие плоды лучше оставить дозревать при комнатной температуре, пока мякоть не станет мягкой и сладкой.

Спелую хурму рекомендуется хранить в холодильнике не дольше двух-трёх дней.

Пять полезных свойств хурмы

1. Помогает защищать клетки от старения

Хурма содержит витамин С и каротиноиды, в том числе бета-каротин. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать клетки организма от повреждений, связанных с окислительным стрессом.

Антиоксиданты играют важную роль в поддержании здоровья кожи и нормальной работе иммунной системы.

Благодаря ярко-оранжевому цвету хурма особенно богата растительными пигментами, которые участвуют в защите клеток от воздействия свободных радикалов.

2. Улучшает пищеварение

Одно из главных достоинств хурмы — высокое содержание пищевых волокон.

По словам французского диетолога Жан-Мишеля Коэна, в 100 граммах плодов содержится около 3 граммов клетчатки.

Она способствует нормальной работе кишечника, помогает поддерживать регулярный стул и может быть полезна людям, склонным к запорам.

Кроме того, хурма содержит воду, что также благоприятно влияет на пищеварение.

Однако людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом не стоит злоупотреблять этим фруктом: большое количество клетчатки способно вызвать вздутие живота и дискомфорт.

3. Поддерживает здоровье сердца и сосудов

Хурма содержит калий — минерал, необходимый для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы.

Калий участвует в регулировании водно-солевого баланса и помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Регулярное употребление продуктов, богатых калием, в составе сбалансированного питания может быть полезно для сердечно-сосудистой системы.

При этом хурма не заменяет лекарства от повышенного давления и не является самостоятельным средством лечения гипертонии.

4. Даёт организму энергию

Хурма заметно слаще многих привычных фруктов. В 100 граммах содержится примерно 12,5 грамма сахаров, а энергетическая ценность составляет около 69 килокалорий.

Благодаря природным сахарам она может стать удобным перекусом, особенно перед физической активностью или после неё.

Этот фрукт подходит для разнообразного питания детей, пожилых людей и тех, кто ведёт активный образ жизни.

Однако людям с сахарным диабетом необходимо учитывать количество углеводов и размер порции.

5. Полезна для зрения и кожи

Оранжевая мякоть хурмы содержит каротиноиды, часть которых организм способен превращать в витамин А.

Этот витамин необходим для нормального зрения, поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек.

Кроме того, хурма содержит витамин B9, известный как фолиевая кислота или фолат. В 100 граммах плодов его около 22,1 микрограмма.

По данным Французского агентства по санитарной безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES), витамин B9 необходим организму, в частности, для образования генетического материала клеток.

Как правильно есть хурму

Самый простой способ — разрезать спелый плод пополам и есть мякоть чайной ложкой.

Хурма хорошо сочетается с натуральным йогуртом, творогом, орехами и овсяными хлопьями. Её можно добавлять в фруктовые салаты, смузи, домашнюю выпечку и компоты.

Этот фрукт подходит и для несладких блюд. Например, ломтики хурмы можно запечь и подать с мясом птицы или использовать в салате с зеленью и мягким сыром.

Важно учитывать сорт: мягкую хурму удобнее есть ложкой, а плотные невяжущие разновидности можно нарезать ломтиками, как яблоко.

Несмотря на многочисленные полезные свойства, хурму лучше употреблять умеренно. Для большинства здоровых взрослых один-два небольших плода могут стать частью разнообразного ежедневного рациона.

Главное достоинство хурмы заключается не в каком-то одном витамине, а в сочетании клетчатки, минералов и антиоксидантов. Именно поэтому этот яркий осенний фрукт заслуживает места на столе в холодное время года.