Когда некоторые произведения становятся невероятно популярными и в них часто упоминается еда, издатели начинают выпускать кулинарные книги, основанные на этих вселенных. Так произошло с миром Гарри Поттера, книгами Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени" и с "Ведьмаком" Анджея Сапковского.

Геральт из Ривии часто мечтал о простой гороховой похлебке, которую в Польше называют "грохувка".

Это действительно отличный суп для холодной погоды. Он сытный, наваристый и прекрасно насыщает. Для его приготовления нужно немного ингредиентов: главное – это горох и копчености.

Гороховая похлебка

Свиные копченые ребра – 500 гр;

Горох – 350 гр;

Копченый бекон – 300 гр;

Пять картофелин;

Две морковки;

Два зубчика чеснока;

Лавровый лист, черный душистый перец, соль, майоран, зеленый лук.

Для начала подготовьте горох – его нужно залить водой и оставить на несколько часов, чтобы он сварился быстрее. Нарежьте ребрышки и положите их в кастрюлю. Доведите до кипения и добавьте лавровый лист и душистый перец. Варите на медленном огне около часа. Пока варится бульон, подготовьте бекон. Также можно добавить колбасу, например, домашнюю, и сало. Это сделает похлебку более наваристой, но и более жирной – это стоит учитывать. Поджарьте их на сковороде.

Промойте горох и добавьте его в кастрюлю к ребрышкам. Варите, пока горох не станет мягким. Незадолго до этого нарежьте картофель и морковку и добавьте в похлебку. После этого добавьте бекон.

Нарежьте чеснок и добавьте в кастрюлю. Когда суп будет почти готов, добавьте майоран и отрегулируйте по соли, так как ребрышки обычно соленые. Подавайте с мелко нарезанным зеленым луком.