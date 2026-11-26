8 способов экономии на ресурсах, которые могут быть вредными.

Некоторые люди отказываются от отопления, другие предпочитают холодный душ. Однако такая экономия может негативно сказаться на здоровье, как отмечают эксперты. Важно знать, когда экономия становится опасной.

Чрезмерная экономия может навредить здоровью и финансам

1. Отказ от отопления. Многие люди готовы отказаться от отопления, опасаясь высоких затрат. Однако необходимо поддерживать хотя бы минимальную температуру и вентиляцию, иначе существует риск образования плесени. Нормальная температура в помещении должна составлять от 16 до 18 градусов Цельсия.

2. Проветривание может снизить влажность, но зимой это не всегда эффективно. Рекомендуется поддерживать температуру от 19 до 20 градусов в гостиных и 18 градусов в спальнях, чтобы минимизировать риск плесени. Специалисты советуют проветривать помещения не менее пяти-десяти минут утром и вечером. Наиболее эффективна перекрестная вентиляция, при которой открыты все окна и двери, создавая сквозняк. Оставлять открытыми только окна нецелесообразно, так как это приводит к охлаждению комнат.

3. Свечи вместо отопления. Использование свечей для обогрева возможно, но не рекомендуется, так как они потребляют кислород и выделяют мелкую пыль. Если вы используете свечи для обогрева, проветривайте помещение несколько раз в день.

4. Более низкая температура воды. Бойлеры для горячей воды потребляют много энергии. Рекомендуется снижать температуру нагрева до 55–60 градусов, чтобы предотвратить размножение легионелл, которые могут вызывать пневмонию.

5. Холодный душ. Специалисты утверждают, что холодный душ не опасен для здоровья. Он может стимулировать кровообращение, если принимать его в течение короткого времени при температуре от 12 до 16 градусов Цельсия. Однако в холодное время года лучше избегать этого, так как существует риск снижения иммунитета.

6. Низкая температура в доме без утепления. Холод может стать критичным при постоянной простуде. Для сидячих занятий, помимо теплой одежды, может понадобиться шерстяное одеяло. Не забывайте о физической активности, так как она помогает вырабатывать тепло.

7. Мочалка вместо душа. Летом один из политиков предложил использовать тряпку для мытья посуды вместо ежедневного душа. Однако ежедневное принятие душа, особенно длительное, может высушивать кожу. Поэтому рекомендуется принимать душ раз в пару дней, а ежедневно достаточно подмывания в области паха и подмышек.

8. Мытье рук в холодной воде. Мыть руки холодной водой вполне нормально, главное — использовать мыло.