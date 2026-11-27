После рождения ребенка женщина испытывает счастье и облегчение после девяти месяцев вынашивания малыша, но начинает испытывать дискомфорт из-за изменений в своем теле, особенно из-за того, что ее волосы уже не такие блестящие и густые, как были прежде. Что же на самом деле происходит с волосами во время, до и после беременности? И что можно с этим сделать?

Немного анатомии

Жизнь фолликула человеческого волоса циклична: фазы активного роста волос чередуются с фазами инволюции и покоя. Эти фазы длятся приблизительно 2-5 лет, 2-3 недели и 3 месяца соответственно. Как правило, рост волос не синхронен. На волосистой части головы лишь 10% фолликул находятся в фазе покоя, поэтому в любое время дня и года у нас на голове много волос.

Что происходит в период беременности?

Никого не удивит фраза о гормональном дисбалансе в период беременности. В это время женский организм претерпевает колоссальные изменения: наблюдается примерно девятикратное повышение уровня прогестерона, эстрадиола и эстриола, также повышаются окситоцин и пролактин. Более того, объем крови в организме будущей мамы увеличивается на 50%.

Обычно наши волосы выпадают в небольшом количестве ежедневно. В период беременности ежедневное выпадение волос уменьшается. Это связано с тем, что повышенный уровень гормонов замедляет обычный цикл роста и выпадения волос, увеличивая его продолжительность. Этот эффект усиливается тем, что увеличение объема крови и интенсивности кровообращения способствует лучшему питанию волос.

Что происходит после родов?

Среди женщин распространено мнение, что стресс во время родов провоцирует выпадение волос. Но все гораздо проще. После родов уровень гормонов резко снижается. Уже ко 2-4 дню уровень прогестерона и эстрогенов в организме женщины возвращается к норме. Уровень пролактина опускается до среднестатистических показателей в течение семи дней, если не наступает лактация. Некоторые исследования показывают увеличение периода роста волос у кормящих женщин, что является дополнительным плюсом в пользу грудного вскармливания.

После того как гормоны возвращаются к прежним уровням, волосы начинают интенсивно выпадать, достигая до 400 волос в день (при обычных 80-100). Так как они выпадают одновременно, женщине может казаться, что она теряет огромное количество волос.

Помните: послеродовое выпадение волос обычно начинается спустя примерно три месяца после рождения ребенка. Период времени между родами и началом выпадения соответствует продолжительности фазы покоя, о которой упоминалось ранее. Но если роды происходят осенью, то послеродовое выпадение волос может совпасть с сезонным выпадением и привести к более заметному поредению волос.