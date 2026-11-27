До сих пор не доказана роль того или иного витамина, влияющего на выпадение волос, но все они благотворно влияют на их красоту и силу. Однако помните, что витамины не должны стать заменой полноценного питания. Их прием оправдан, если мы говорим о пищевых добавках и сбалансированном рационе. Также следует обратить внимание на то, что большие дозы витамина А, наоборот, провоцируют выпадение волос.
Специалисты советуют максимально ограничить эксперименты с прической, воздержаться от чрезмерного высушивания и укладки. Также следует избегать чрезмерно частого и грубого расчесывания: одного раза в день будет вполне достаточно. Врачом могут быть назначены сосудорасширяющие наружные средства для стимуляции роста волос.
P.S.:Большинство женщин возвращаются к своему обычному циклу роста волос спустя от полугода до года после рождения ребенка. Но если вы чувствуете, что потеря волос чрезмерно превышает норму послеродового выпадения, или если к этому времени уже прошел год, а волосы все еще не вернулись в привычный цикл, вам следует обратиться к врачу. Чрезмерное выпадение волос может быть вызвано распространенными и легко поддающимися лечению послеродовыми состояниями, такими как гипотиреоз (низкий уровень гормона щитовидной железы) или железодефицитная анемия.
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