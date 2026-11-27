Привычный зодиак делит людей на 12 знаков. Но существует и другой, менее известный гороскоп, в котором каждому человеку соответствует определённое дерево. Берёза, рябина, дуб, ива или бузина — всего 13 символов, каждый из которых связан с особыми чертами характера.

Как пишет американское издание Parade, чтобы узнать свой знак в кельтском древесном гороскопе, достаточно знать дату рождения. Ни время появления на свет, ни сложные астрологические расчёты не нужны.

Откуда появился гороскоп деревьев

Деревья занимали особое место в культуре древних кельтов. Они фигурировали в легендах, мифах и народных поверьях, символизировали мудрость, защиту, силу и обновление.

С деревьями связывают и огамическое письмо — древнюю ирландскую систему письменности, знаки которой высекали на камнях. Позднее многие буквы этого алфавита стали ассоциировать с определёнными деревьями.

В некоторых районах Ирландии до сих пор существует поверье, согласно которому нельзя срубать одиноко растущий боярышник: считается, что он принадлежит феям.

Однако современный древесный гороскоп не является подлинной астрологической системой древних друидов. Его основой стал календарь, предложенный британским поэтом Робертом Грейвсом в книге «Белая богиня», опубликованной в 1948 году.

Грейвс связал 13 деревьев с определёнными периодами года. Историки не считают, что древние кельты пользовались именно таким календарём, но сегодня он стал популярной символической традицией.

Каждый знак охватывает примерно 28 дней — период, близкий к продолжительности лунного цикла.

Берёза — с 24 декабря по 20 января

Люди, рождённые под знаком берёзы, считаются прирождёнными первопроходцами.

Берёза одной из первых появляется на очищенной или пустующей земле, поэтому издавна символизирует новые начинания.

Представителям этого знака приписывают решительность, стойкость и способность начинать всё с чистого листа. Они не боятся трудностей, умеют ставить цели и добиваться результата.

Окружающие ценят их настойчивость и способность вести за собой не громкими словами, а собственным примером.

Рябина — с 21 января по 17 февраля

В ирландском и шотландском фольклоре рябину считали деревом-защитником. Её нередко сажали возле домов, чтобы уберечь жилище от злых сил.

Людям этого знака приписывают богатое воображение, оригинальность мышления и развитую интуицию.

Внешне они могут казаться спокойными и даже немного отстранёнными, но внутри у них постоянно рождаются новые идеи.

Такие люди нередко опережают своё время и особенно увлечённо отстаивают то, во что искренне верят.

Ясень — с 18 февраля по 17 марта

В скандинавской мифологии мировое дерево Иггдрасиль, соединяющее различные миры, обычно изображается как огромный ясень.

Люди, родившиеся под этим знаком, отличаются творческим мышлением, чувствительностью и богатым внутренним миром.

Им легко замечать связи между событиями, которые другие считают совершенно не связанными друг с другом.

Они находят вдохновение в природе, искусстве, музыке и философских размышлениях. Среди представителей этого знака, согласно гороскопу, немало мечтателей и творческих личностей.

Ольха — с 18 марта по 14 апреля

Ольха часто растёт возле рек и ручьёв, а её древесина отличается высокой устойчивостью к воздействию воды.

Представителей этого знака считают энергичными, уверенными в себе и смелыми людьми.

Они любят новые впечатления, не боятся рисковать и готовы первыми пробовать то, на что другие пока не решаются.

При этом их отличает внутренняя устойчивость. Даже принимая смелые решения, они стараются сохранять здравый смысл и не терять связь с реальностью.

Ива — с 15 апреля по 12 мая

Ива известна своей гибкостью: её ветви способны сгибаться под сильным ветром, не ломаясь.

Именно поэтому это дерево символизирует способность приспосабливаться к обстоятельствам и сохранять внутреннюю силу.

Люди, родившиеся под знаком ивы, считаются чувствительными, внимательными и эмоционально глубокими.

Они хорошо понимают переживания окружающих и умеют поддержать человека в трудную минуту.

Их сила проявляется не в стремлении доминировать, а в терпении, сочувствии и способности находить нужные слова.

Боярышник — с 13 мая по 9 июня

В ирландских легендах боярышник связан с миром фей и волшебных существ.

Людям этого знака приписывают необычный характер и способность постоянно открываться окружающим с новой стороны.

Они любознательны, остроумны, общительны и часто обладают неожиданными талантами.

Первое впечатление о них бывает обманчивым: за внешней лёгкостью может скрываться серьёзный, наблюдательный и глубокий человек.

Именно эта многогранность делает их интересными собеседниками.

Дуб — с 10 июня по 7 июля

Дуб во многих культурах считается символом силы, долголетия и надёжности.

Представители этого знака — люди, на которых можно положиться.

Им приписывают верность, ответственность и стремление защищать близких.

Они не любят бросать начатое и стараются выполнять данные обещания.

В сложных обстоятельствах такие люди способны сохранять спокойствие и становиться опорой для окружающих.

Падуб — с 8 июля по 4 августа

Падуб, известный также как остролист, остаётся зелёным даже зимой. Поэтому его связывают со стойкостью, надеждой и жизненной силой.

Рождённые под этим знаком считаются уверенными, щедрыми и харизматичными людьми.

Они умеют вдохновлять окружающих и нередко становятся лидерами в коллективе.

При этом их стремление к успеху сочетается с готовностью помогать другим.

Согласно древесному гороскопу, представители падуба способны не только преодолевать собственные трудности, но и поддерживать тех, кто находится рядом.

Лещина — с 5 августа по 1 сентября

В ирландской мифологии орехи лещины связывали с мудростью и тайными знаниями.

Согласно одной из легенд, волшебный Лосось мудрости обрёл свои знания, поедая орехи, падавшие в священный источник.

Людей этого знака считают интеллектуалами древесного зодиака.

Они наблюдательны, любознательны, быстро усваивают новую информацию и любят разбираться в сложных вопросах.

К ним часто обращаются за советом, поскольку они умеют анализировать ситуацию и находить практические решения.

Виноградная лоза — со 2 по 29 сентября

Виноградная лоза способна приспосабливаться к окружающим условиям, изгибаться и тянуться к солнечному свету.

Людям этого знака приписывают тонкий вкус, дипломатичность и стремление к гармонии.

Они ценят красоту, уют, хорошую еду, приятную атмосферу и эстетические удовольствия.

При этом представители знака умеют рассматривать ситуацию с разных сторон.

Их способность понимать противоположные точки зрения помогает сглаживать конфликты и находить компромиссы.

Плющ — с 30 сентября по 27 октября

Плющ остаётся зелёным круглый год и способен удерживаться даже в непростых условиях.

Он символизирует стойкость, преданность и умение преодолевать испытания.

Людей, родившихся под этим знаком, считают отзывчивыми, терпеливыми и эмоционально сильными.

Они могут пережить немало трудностей, но при этом сохранить доброту и способность сочувствовать другим.

В дружбе и любви представители плюща особенно ценят постоянство. Если человек становится им по-настоящему дорог, они стараются сохранить отношения надолго.

Тростник — с 28 октября по 24 ноября

Тростник растёт на заболоченных территориях и возле водоёмов. На протяжении веков его использовали для изготовления музыкальных инструментов и письменных принадлежностей.

В древесном гороскопе он символизирует стремление к истине и способность проникать в суть вещей.

Представители этого знака отличаются наблюдательностью, проницательностью и интересом к скрытым сторонам человеческой жизни.

Они любят разгадывать загадки, искать причины событий и замечать то, что другие упускают.

Окружающие нередко доверяют им личные тайны, поскольку чувствуют, что их внимательно выслушают и постараются понять.

Бузина — с 25 ноября по 23 декабря

Бузина отличается удивительной жизнеспособностью: даже после сильной обрезки она способна быстро восстанавливаться.

Людей этого знака считают свободолюбивыми, независимыми и открытыми новым впечатлениям.

Они любят путешествовать, учиться, исследовать мир и самостоятельно выбирать жизненный путь.

Иногда окружающим они кажутся непредсказуемыми, поскольку плохо переносят ограничения и однообразие.

Однако за их стремлением к свободе часто скрываются искренность, доброта и сильная любовь к жизни.