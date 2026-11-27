Зимой цитрусовые особенно популярны, поскольку содержат витамины, минералы, клетчатку и растительные антиоксиданты. Однако пищевая ценность апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и помело заметно различается. Лидером по среднему содержанию витамина C среди этих фруктов оказалось помело.

Как пишет венгерское издание EgészségKalauz, при выборе цитрусовых важно учитывать не только количество полезных веществ, но также размер порции и возможное взаимодействие фруктов с лекарствами.

Помело: больше всего витамина C

Среди четырёх популярных цитрусовых именно помело отличается наиболее высоким средним содержанием витамина C. В 100 граммах его мякоти содержится около 61 мг этого вещества.

Витамин C необходим для образования коллагена, нормальной работы иммунной системы и усвоения железа из растительной пищи.

Помело также содержит калий и флавоноиды. Потенциальные антиоксидантные и противовоспалительные свойства этих растительных соединений продолжают изучать учёные.

В 100 граммах мякоти содержится примерно 38 ккал, поэтому помело можно включать в рацион при контроле массы тела. Однако следует учитывать размер порции: мякоть одного крупного плода может весить несколько сотен граммов.

Грейпфрут: источник растворимой клетчатки

Одним из ценных компонентов грейпфрута является пектин — растворимая клетчатка, которая помогает поддерживать здоровье кишечника и может участвовать в регулировании уровня холестерина и глюкозы в крови.

Красные и розовые сорта содержат ликопин — антиоксидантный пигмент, который также придаёт характерный цвет помидорам.

Вопреки распространённому мнению, грейпфрут не содержит веществ, способных самостоятельно ускорять сжигание жира.

Однако благодаря высокому содержанию воды и относительно низкой калорийности его можно включать в сбалансированный рацион. В 100 граммах розового или красного грейпфрута содержится около 42 ккал.

Апельсин: витамин C, фолаты и клетчатка

Апельсины содержат не только витамин C, но также калий, кальций, фолаты и пищевые волокна.

В 100 граммах фрукта содержится в среднем около 53 мг витамина C и 2,4 грамма клетчатки.

Особое внимание исследователей привлекает гесперидин — растительное соединение, возможное влияние которого на состояние кровеносных сосудов, артериальное давление и воспалительные процессы продолжает изучаться.

Не следует тщательно удалять белые волокна, расположенные под кожурой апельсина. Они содержат клетчатку и ряд полезных растительных веществ.

Мандарин: источник бета-криптоксантина

Мандарины обычно содержат меньше витамина C, чем помело и апельсины. Однако они являются источником бета-криптоксантина — каротиноида, который организм способен частично преобразовывать в витамин A.

Этот витамин необходим для поддержания нормального зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек, а также работы иммунной системы.

Среди четырёх рассматриваемых цитрусовых мандарины отличаются относительно высоким содержанием природного сахара. Поэтому людям с диабетом или инсулинорезистентностью важно учитывать размер порции.

Сколько витамина C содержат разные цитрусовые

По данным Министерства сельского хозяйства США, среднее содержание витамина C в 100 граммах сырой мякоти составляет:

помело — 61 мг;

апельсин — 53 мг;

грейпфрут — 31 мг;

мандарин — 27 мг.

Эти показатели могут различаться в зависимости от сорта, степени зрелости, условий выращивания и продолжительности хранения фруктов.

Достаточное поступление витамина C поддерживает нормальную работу иммунной системы, однако само по себе не гарантирует защиты от простуды или гриппа.

Какие цитрусовые могут взаимодействовать с лекарствами

Особую осторожность при употреблении грейпфрута и помело следует соблюдать людям, принимающим определённые лекарственные препараты.

Содержащиеся в этих фруктах вещества могут влиять на расщепление и всасывание некоторых действующих веществ. В результате концентрация лекарства в крови способна повыситься или, наоборот, его эффективность может снизиться.

Речь может идти о некоторых препаратах для снижения уровня холестерина и артериального давления, лечения нарушений сердечного ритма и подавления иммунной системы.

Даже перерыв в несколько часов между приёмом лекарства и употреблением грейпфрута не всегда позволяет избежать взаимодействия.

Сладкие апельсины и мандарины, как правило, не вызывают такого эффекта. Однако апельсиновый сок может препятствовать всасыванию отдельных лекарств, включая антигистаминный препарат фексофенадин.

Поэтому необходимо внимательно читать инструкцию и при возникновении сомнений консультироваться с врачом или фармацевтом.

Почему целые фрукты полезнее сока

Цельные цитрусовые обычно предпочтительнее свежевыжатого сока.

При приготовлении напитка теряется значительная часть клетчатки, тогда как большая часть природного сахара сохраняется. Кроме того, целые фрукты лучше насыщают, а содержащиеся в них углеводы усваиваются медленнее.

Людям с диабетом и инсулинорезистентностью особенно важно следить за размером порций. Например, большая порция помело может содержать больше углеводов, чем небольшой апельсин или мандарин.

Кому следует соблюдать осторожность

У некоторых людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью цитрусовые способны усиливать изжогу. Полностью исключать их из рациона необходимо не всегда — многое зависит от индивидуальной переносимости и количества съеденного.

Ограничение цитрусовых может потребоваться и при некоторых заболеваниях почек, когда врач рекомендует контролировать поступление калия.

Частое употребление кислых фруктов также может влиять на зубную эмаль. После еды рекомендуется прополоскать рот водой, а чистить зубы — не раньше чем через 30 минут.

Таким образом, помело действительно превосходит апельсины, грейпфруты и мандарины по среднему содержанию витамина C. Однако выбирать цитрусовые следует с учётом всего рациона, размера порции, состояния здоровья и принимаемых лекарств.