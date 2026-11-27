О том, как приготовить вкусный теплый салат с креветками и печеным картофелем.

ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г мягкого козьего сыра

1 картофель

1 томат

50 г креветок

1 зубчик чеснока

1 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Сначала оберните одну крупную картофелину фольгой и положите на противень. Запекайте до готовности при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Затем очистите креветки. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, добавьте измельченный зубчик чеснока и креветки. Обжаривайте все это в течение 4-5 минут, периодически помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.

Тем временем запеченный картофель нарежьте на большие кубики, не очищая от кожуры. Положите его на сковороду и обжаривайте в течение одной минуты.

Переложите креветки с картофелем в глубокую миску. Добавьте нарезанный ломтиками томат и кружочками мягкий козий сыр. Осторожно перемешайте, чтобы сыр не распался. Подавайте к столу в теплом виде.