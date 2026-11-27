Приготовьте вкусный салат с морскими нотками.
О том, как приготовить вкусный теплый салат с креветками и печеным картофелем.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г мягкого козьего сыра
- 1 картофель
- 1 томат
- 50 г креветок
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Сначала оберните одну крупную картофелину фольгой и положите на противень. Запекайте до готовности при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
Затем очистите креветки. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, добавьте измельченный зубчик чеснока и креветки. Обжаривайте все это в течение 4-5 минут, периодически помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.
Тем временем запеченный картофель нарежьте на большие кубики, не очищая от кожуры. Положите его на сковороду и обжаривайте в течение одной минуты.
Переложите креветки с картофелем в глубокую миску. Добавьте нарезанный ломтиками томат и кружочками мягкий козий сыр. Осторожно перемешайте, чтобы сыр не распался. Подавайте к столу в теплом виде.
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