Многие считают, что вегетарианские блюда скучны и однообразны, однако это совсем не так. Вместе с бренд-шефом ресторана Baci e Abbracci Франческо Воче мы развеем этот миф — делимся подборкой из пяти вкуснейших рецептов, среди которых даже самый убежденный мясоед сможет найти для себя что-то особенное.
Паста с трюфелем, рататуй, томатный суп — вегетарианские блюда удивляют своим разнообразием и открывают новые грани кулинарной традиции. Представляем пятерку лучших рецептов.
Домашняя паста тальолини с трюфелем
Ингредиенты:
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Тальолини 80 г
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Масло сливочное 50 г (можно заменить оливковым)
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Кипяченая вода 100-200 мл
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Белый или черный трюфель по вкусу
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Пармезан 50 г (опционально)
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Соль
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Перец
Способ приготовления:
Подсоленную воду довести до кипения. Далее положить в кастрюлю тальолини и варить в течение 4 минут. На сковороде растопить сливочное масло, залить стаканом кипяченой воды. Переложить отваренные тальолини в сковороду и посыпать пармезаном. Перед подачей украсить блюдо белым или черным трюфелем.
«В Италии добавление этого ингредиента в блюда уже стало традицией. Он придает неповторимый аромат и вкус. Я уверен, что наша домашняя паста обязательно придется по вкусу даже вегетарианцам», — комментирует рецепт бренд-шеф Франческо Воче.
Рататуй
Ингредиенты:
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Баклажан 1 шт.
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Кабачок 1 шт.
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Цукини 1 шт.
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Томаты 8-10 шт.
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Красный болгарский перец 1 шт.
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Оливковое масло
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Тимьян по вкусу
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Перец
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Соль
Способ приготовления:
Все овощи промыть и высушить бумажным полотенцем, цукини, кабачок, баклажан и томаты нарезать кружочками одинаковой толщины (при этом сохранить 2-3 томата для соуса). Далее оставшиеся помидоры и перец нарезать кубиками и потушить на разогретой сковороде с оливковым маслом около пяти минут, посолив и поперчив по вкусу. Затем взбить овощную массу блендером и вылить ее на дно противня, в котором будет запекаться рататуй. Сверху выложить кружочки овощей, чередуя их друг с другом. Затем полить оставшимся маслом, положить веточку тимьяна, накрыть пергаментной бумагой и выпекать 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Томатный суп
Ингредиенты:
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Морковь 2 шт.
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Лук 2 шт.
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Чеснок 2 зубчика
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Овощной бульон 600 мл
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Томаты с собственном соку 600 г
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Помидоры 5 шт.
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Оливковое масло 3 ст. л.
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Свежий базилик
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Перец
-
Соль
Способ приготовления:
Морковь и лук очистить, крупно порубить, измельчить чеснок. Отправить овощи на разогретую сковороду с оливковым маслом и тушить около десяти минут. Вскипятить овощной бульон, добавить к нему овощи со сковороды, томаты в собственном соку и помидоры целиком, варить около десяти минут. Далее снять кастрюлю с огня и взбить суп блендером. Посолить и поперчить по вкусу, подавать с листочками свежего базилика.
Запеченная морковь
Ингредиенты:
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Морковь 800 г
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Оливковое масло 5 ст. л.
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Чеснок 2 зубчика
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Зелень сушеной петрушки
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Розмарин
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Перец
-
Соль
Способ приготовления:
Морковь помыть и очистить. Разогреть духовку до 200 градусов, чеснок измельчить и смешать с оливковым маслом, добавить в смесь розмарин и зелень петрушки. Натереть морковь маслом, посолить и поперчить по вкусу, отправить выпекаться в духовку на застеленном пергаментом противне на сорок минут, периодически проверяя готовность шпажкой. Подавать как гарнир или самостоятельное блюдо.
Фисташковый мусс
Ингредиенты:
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Спелый авокадо 1 шт.
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Несоленые фисташки 50 г
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Мед 3 ст. л.
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Сок одного лайма
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Мята
-
Соль
Способ приготовления:
Фисташки залить водой на 2-3 часа, затем слить воду и высушить орехи. Далее фисташки и мед взбить в миксере, добавив немного воды, и убрать получившуюся смесь в холодильник на ночь. Авокадо очистить и нарезать крупными кусками, а после взбить его вместе с фисташковой массой в блендере, добавив сок лайма и соль. Дать настояться еще несколько часов и подавать с веточкой свежей мяты.
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