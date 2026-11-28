Ингредиенты:

Тальолини 80 г

Масло сливочное 50 г (можно заменить оливковым)

Кипяченая вода 100-200 мл

Белый или черный трюфель по вкусу

Пармезан 50 г (опционально)

Соль

Перец

Способ приготовления:

Подсоленную воду довести до кипения. Далее положить в кастрюлю тальолини и варить в течение 4 минут. На сковороде растопить сливочное масло, залить стаканом кипяченой воды. Переложить отваренные тальолини в сковороду и посыпать пармезаном. Перед подачей украсить блюдо белым или черным трюфелем.

«В Италии добавление этого ингредиента в блюда уже стало традицией. Он придает неповторимый аромат и вкус. Я уверен, что наша домашняя паста обязательно придется по вкусу даже вегетарианцам», — комментирует рецепт бренд-шеф Франческо Воче.