Ещё утром вы чувствовали себя прекрасно, а к вечеру появилось першение в горле, заложило нос и навалилась усталость. Знакомая ситуация? Именно в первые часы болезни многие начинают искать средство, которое поможет не разболеться окончательно. Врачи объяснили, какие действия действительно могут облегчить симптомы и сократить продолжительность заболевания.

Как пишет New York Post, универсальной таблетки, способной мгновенно остановить простуду, не существует. Однако правильные действия в первые дни болезни могут заметно улучшить самочувствие.

1. Останьтесь дома и выясните причину болезни

Первое, что советуют врачи при появлении симптомов респираторной инфекции, — по возможности остаться дома.

Это позволит не только отдохнуть, но и снизить риск заражения окружающих.

Врач Джеррин Бава рекомендует при необходимости пройти тестирование на грипп и коронавирус. Дело в том, что для этих инфекций существуют специальные противовирусные препараты с доказанной эффективностью.

При гриппе лечение наиболее эффективно, если начать его в первые 48 часов после появления симптомов. При COVID-19 сроки начала терапии зависят от препарата и обычно составляют первые пять-семь дней.

Такие лекарства назначаются врачом по показаниям, прежде всего пациентам с повышенным риском осложнений.

При этом антибиотики против вирусов бесполезны. Принимать их самостоятельно при обычной простуде не следует.

2. Постарайтесь хорошо выспаться

Полноценный сон — один из важнейших факторов нормальной работы иммунной системы.

По словам специалистов, люди, которые регулярно спят меньше шести часов в сутки, чаще сталкиваются с респираторными инфекциями, чем те, кто уделяет сну семь часов и больше.

Когда организм уже борется с инфекцией, потребность в отдыхе может возрастать.

Поэтому при первых признаках болезни лучше отказаться от поздних посиделок, дополнительных рабочих задач и других занятий, которые мешают выспаться.

3. Пейте больше жидкости

Во время болезни особенно важно не допускать обезвоживания.

Повышенная температура, потливость и недостаточное потребление жидкости могут усиливать слабость, головную боль и общее недомогание.

Врачи рекомендуют пить обычную воду, тёплый чай, морсы и другие привычные напитки.

Тёплое питьё может временно уменьшить неприятные ощущения в горле, а достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальную влажность слизистых оболочек.

При этом заставлять себя пить чрезмерно много воды не нужно. Ориентируйтесь на жажду и состояние организма.

4. Откажитесь от интенсивных тренировок

Если вы привыкли регулярно заниматься спортом, первые симптомы простуды — повод пересмотреть планы.

Высокая температура, ломота в мышцах, выраженная слабость и расстройства пищеварения указывают на необходимость отдыха.

Интенсивная физическая нагрузка в таком состоянии может ухудшить самочувствие.

Если симптомы ограничиваются лёгким насморком, а температуры и выраженной слабости нет, допустима спокойная прогулка или небольшая физическая активность.

Но посещение спортзала лучше отложить, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

5. Добавьте в рацион продукты с витамином С и цинком

Витамин С и цинк необходимы для нормальной работы иммунной системы.

Однако специалисты предупреждают: витамин С не способен мгновенно остановить уже начавшуюся простуду.

Исследования показывают, что регулярное употребление витамина С может незначительно сокращать продолжительность простудных заболеваний у некоторых людей. Приём больших доз после появления симптомов не имеет убедительно доказанного эффекта.

Цинк в форме некоторых препаратов, начатых в первые сутки простуды, также может несколько уменьшать её продолжительность, хотя результаты исследований неоднозначны.

При этом бесконтрольный приём добавок способен вызвать побочные эффекты, поэтому лучше не экспериментировать с высокими дозировками.

Полезные вещества можно получать из обычных продуктов.

Цинком богаты говядина, морепродукты, яйца, фасоль и тыквенные семечки.

Источники витамина С — цитрусовые, сладкий перец, чёрная смородина, киви и ягоды.

6. Пересмотрите питание

Во время болезни аппетит нередко снижается. В такой ситуации не стоит заставлять себя есть тяжёлую пищу.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение привычным, легкоусвояемым блюдам.

Подойдут супы, бульоны, каши, овощи и продукты, содержащие достаточное количество белка.

Если появились тошнота или другие неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, лучше выбирать небольшие порции простой пищи.

Фастфуд и сильно переработанные продукты желательно ограничить, хотя сами по себе они не определяют продолжительность вирусной инфекции.

Главное — обеспечить организм достаточным количеством энергии и питательных веществ.

7. Не пропустите момент, когда нужен врач

Большинство обычных простуд проходят самостоятельно, но иногда симптомы могут указывать на более серьёзное заболевание.

Особенно внимательно к своему состоянию следует относиться беременным женщинам, людям старше 65 лет, пациентам с ослабленным иммунитетом, а также с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и почек.

Им рекомендуется обратиться к врачу уже при появлении первых симптомов, поскольку некоторые виды лечения необходимо начинать как можно раньше.

Медицинская консультация также необходима при высокой температуре около 39,4 °C и выше, выраженной боли в горле, затруднённом глотании или заметном ухудшении состояния.

При затруднённом дыхании, сильной боли в груди, спутанности сознания или невозможности глотать жидкость следует обращаться за неотложной помощью.

Чего точно не стоит делать

Врачи предупреждают, что попытки перенести болезнь на ногах, самостоятельный приём антибиотиков и надежда на разрекламированные «чудо-средства» могут принести больше вреда, чем пользы.

Не существует универсального способа гарантированно остановить вирусную инфекцию за несколько часов.

Однако отдых, достаточное питьё, полноценное питание и своевременное обращение за медицинской помощью позволяют легче перенести заболевание и уменьшить риск осложнений.