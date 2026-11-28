Глаукома часто развивается без выраженных симптомов. Человек может долго не замечать ухудшения, пока повреждение зрительного нерва не станет значительным. Утраченное зрение восстановить невозможно, однако своевременное лечение помогает замедлить развитие заболевания.

О тревожных признаках глаукомы рассказал офтальмохирург и лазерный хирург Инал Дзамихов.

Почему глаукому трудно заметить

Глаукома — это группа заболеваний, при которых повреждается зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом. Одним из важных факторов риска является повышенное внутриглазное давление, хотя заболевание может развиваться и при его нормальных показателях.

На ранних стадиях человек обычно не ощущает никаких изменений. Именно поэтому глаукому нередко обнаруживают во время профилактического осмотра ещё до появления жалоб.

Полностью вылечить хроническую глаукому невозможно. Однако глазные капли, лазерное лечение и хирургические операции позволяют замедлить повреждение зрительного нерва и сохранить оставшееся зрение.

1. Постепенно сужается поле зрения

Одним из характерных признаков развивающейся глаукомы является потеря периферического зрения.

Сначала человеку становится сложнее замечать предметы, расположенные сбоку. Поскольку изменения происходят медленно, мозг некоторое время компенсирует выпадающие участки, и пациент может не осознавать проблему.

Со временем возникает ощущение, будто человек смотрит на окружающий мир через постепенно сужающийся тоннель. Потеря бокового зрения относится к типичным поздним проявлениям глаукомы.

2. Появляются слепые или размытые пятна

Ещё один тревожный симптом — отдельные участки изображения, которые человек перестаёт видеть.

Поначалу такие пятна могут быть небольшими и практически незаметными. Позднее они начинают мешать чтению, вождению автомобиля, ориентированию в пространстве и выполнению привычных дел.

Иногда пациент замечает, что больше не воспринимает изображение целиком или случайно пропускает предметы, находящиеся в определённой части поля зрения.

3. Глазам требуется больше времени при смене освещения

Насторожить должна и ухудшившаяся способность быстро адаптироваться к изменению освещения.

Например, человеку может становиться сложнее рассмотреть окружающие предметы после выхода из ярко освещённого помещения в полумрак.

Сам по себе этот симптом не подтверждает глаукому и может возникать при других заболеваниях глаз. Однако при его появлении стоит обратиться к офтальмологу.

4. Возникают тяжесть и беспричинный дискомфорт

Чувство тяжести, давления или дискомфорта в глазах также не следует оставлять без внимания, особенно если оно появляется регулярно или сопровождается изменениями зрения.

Такие ощущения неспецифичны и могут быть связаны с усталостью, сухостью глаз и другими состояниями. Установить точную причину может только врач после обследования.

5. Возникают резкая боль, покраснение и быстрое ухудшение зрения

Особенно опасен острый приступ закрытоугольной глаукомы.

Он может сопровождаться сильной болью в глазу, покраснением, затуманиванием зрения, головной болью, появлением цветных кругов вокруг источников света, тошнотой и рвотой.

Состояние способно развиваться стремительно и требует немедленной медицинской помощи. При внезапной боли в глазу, покраснении и резком ухудшении зрения ждать улучшения нельзя.

Как диагностируют глаукому

Офтальмолог может обнаружить заболевание ещё до появления заметных нарушений зрения.

При обследовании врач оценивает состояние глаз и зрительного нерва, измеряет внутриглазное давление и проверяет поле зрения.

Для диагностики могут применяться:

тонометрия;

офтальмоскопия;

периметрия;

оптическая когерентная томография зрительного нерва;

осмотр угла передней камеры глаза.

Одного измерения внутриглазного давления недостаточно для постановки диагноза. Результаты обследований должен оценивать офтальмолог.

Как лечат глаукому

На начальных стадиях пациенту обычно назначают глазные капли, снижающие внутриглазное давление. Применять их необходимо регулярно и строго по назначенной врачом схеме.

Если лекарственная терапия не обеспечивает необходимого результата, могут использоваться лазерные процедуры или хирургические операции.

Лечение не возвращает уже утраченное зрение, но помогает предотвратить или замедлить дальнейшее ухудшение.

Кому особенно важны регулярные обследования

Проходить профилактические осмотры необходимо даже при отсутствии жалоб. Особое внимание состоянию глаз следует уделять людям старшего возраста, пациентам с сахарным диабетом и тем, у кого глаукома была диагностирована у близких родственников.

Поскольку ранняя глаукома часто никак себя не проявляет, регулярное обследование остаётся наиболее надёжным способом обнаружить заболевание до серьёзной потери зрения.