Исторический факт: ноги у современных женщин больше, чем у их бабушек и прабабушек. За последние полвека средний размер ноги увеличился на 2 сантиметра.

Как не ошибиться с выбором обуви?

Не заказывайте обувь через интернет без возможности примерки. Размерные линейки у разных производителей могут отличаться, и полнота моделей также может быть разной.

Всегда примеряйте оба ботинка. Все мы в той или иной мере асимметричны, и если одна стопа больше другой – это вариант нормы.

Обувь с заводским супинатором в "неподходящем" месте не подойдет людям с повышенным тонусом мышц конечностей и ригидностью стоп. Ходить с такой "подпоркой" будет неудобно, а длительное движение может быть невозможно.

Примеряя обувь, проверьте ее на гибкость в носовой части. Стопа должна беспрепятственно сгибаться во время шага.

Фиксация на ноге – важный момент. Если стопа слишком свободно располагается в обуви и смещается при шаге, это негативно сказывается на походке.

К вечеру ноги под воздействием гравитации неизбежно отекают. Лучшее время для примерки – после обеда. Купленные утром балетки или кроссовки к концу дня могут начать жать.