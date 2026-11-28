В начале прошлого века в США и Великобритании каждый уважающий себя обувной магазин имел педоскоп (он же флюороскоп). Этот "обувной шкафчик" с помощью рентген-лучей просвечивал ногу насквозь и позволял определить, хорошо ли сидит обувь.
Для похода в магазин не нужно быть стратегом, но дополнительные знания о выборе обуви могут помочь сохранить здоровье ваших ног.
Изобретатель аппарата Кларенс Каррер, торговец хирургическими инструментами из Милуоки, благодаря этому аппарату стал очень успешным. Каждый хотел сэкономить, купив удобную обувь, которую можно носить не один сезон.
Сегодня, к счастью, в магазинах нам не предлагают дозу облучения взамен выгодной покупки, но вопрос приобретения действительно удобной и комфортной обуви остается актуальным. Как выбрать идеальную пару и сохранить здоровье ног – узнали у исполнительного директора Лиги содействия развитию подиатрии Ольги Чижевской.
Все ради моды
Исследователи из Колледжа Подиатрии в Великобритании бьют тревогу: современные модницы все чаще покупают обувь не своего размера. Причин, по которым это происходит, две:
- Изящный век. Миниатюрная ножка традиционно считается символом женской привлекательности. Некоторые барышни даже решаются на удаление части проксимальной фаланги ради того, чтобы носить туфли меньшего размера. Подгонять ноги под обувь – звучит безумно, но в мире, где ради тонкой талии делают резекцию ребер, это не так уж удивительно.
- Идти в рост. Мы привыкли к тому, что волосы растут в течение всей жизни, и смирились с тем, что с возрастом нос немного увеличивается. Однако мысль о том, что размер ноги может тоже меняться, часто вызывает отрицание. Распространенный миф о том, что нога у девушек прекращает меняться в период пубертата, не выдерживает критики. Кеды из юности в возрасте "под 40" могут уже жать. По мере взросления стопы претерпевают изменения: у кого-то они распластываются из-за прибавки в весе или беременности, а кто-то испытывает нагрузки на опорно-двигательный аппарат из-за профессиональной деятельности.
Исторический факт: ноги у современных женщин больше, чем у их бабушек и прабабушек. За последние полвека средний размер ноги увеличился на 2 сантиметра.
Как не ошибиться с выбором обуви?
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Не заказывайте обувь через интернет без возможности примерки. Размерные линейки у разных производителей могут отличаться, и полнота моделей также может быть разной.
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Всегда примеряйте оба ботинка. Все мы в той или иной мере асимметричны, и если одна стопа больше другой – это вариант нормы.
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Обувь с заводским супинатором в "неподходящем" месте не подойдет людям с повышенным тонусом мышц конечностей и ригидностью стоп. Ходить с такой "подпоркой" будет неудобно, а длительное движение может быть невозможно.
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Примеряя обувь, проверьте ее на гибкость в носовой части. Стопа должна беспрепятственно сгибаться во время шага.
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Фиксация на ноге – важный момент. Если стопа слишком свободно располагается в обуви и смещается при шаге, это негативно сказывается на походке.
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К вечеру ноги под воздействием гравитации неизбежно отекают. Лучшее время для примерки – после обеда. Купленные утром балетки или кроссовки к концу дня могут начать жать.
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Если туфли очень нравятся, но слегка давят, помните, что теория разнашивания новой пары вредна для здоровья и усугубляет ортопедические проблемы. Важно, чтобы вы могли свободно шевелить пальцами даже в узкой колодке, иначе это не ваш вариант.
Что произойдет, если носить обувь не по размеру?
Некоторые женщины любят свою обувь так сильно, что это причиняет боль. Натоптыши и вросшие ногти – меньшее из зол, которое может случиться. Британские подиатры собрали неутешительную статистику: любительницы неподходящих туфель тратят почти 30 млн фунтов стерлингов в год на операции по исправлению деформаций стопы. В особо запущенных случаях "косточки" и молоткообразные пальцы становятся заметными. Крайне неприятное и болезненное осложнение "косточек" у любительниц "узких носов" – бурсит, при котором суставная сумка плюснефалангового сустава хронически воспаляется. Если модница игнорирует тревожный сигнал, развиваются необратимые повреждения хрящевой ткани.
Однако следует помнить, что "ущерб" от ношения неподходящих туфель не ограничивается деформациями стопы. Любой "сбой" в биомеханике движения может привести к комплексным нарушениям в опорно-двигательном аппарате. Неважно, изнуряете ли вы стопы высокими каблуками или зажимаете в тесные "лодочки". Как только стопа перестает адекватно справляться со своими функциями, повышенную нагрузку испытывают коленные и тазобедренные суставы. Перенапряжение всего мышечного корсета может привести к искривлению осанки, а "зажимы" в области плечевого пояса и шеи могут вызвать нарушение кровоснабжения головного мозга и хронические мигрени.
Любимый размер
Изгиб каждой стопы уникален, как и пропорции лица или отпечатки пальцев. До великой индустриальной революции обувь изготавливалась сапожниками, которые подгоняли каждую пару под конкретного заказчика. Сегодня, в эпоху массового производства, купить удачные туфли становится сложнее. Чтобы удешевить производство, многие бренды отказываются от обуви половинных размеров. Мода слишком быстротечна: не распродал неходовые размеры – пиши в убыток.
Как вариант, обычную пару, приобретенную в магазине, можно сделать более комфортной, заказав индивидуальные ортопедические стельки. Одной пары будет достаточно, чтобы вставлять ее в любые обувные модели.
Важно помнить, что ортопедические стельки – это не просто аксессуар. Их не получится купить "на бегу". Изготовить ортезы должен врач – сертифицированный подиатр. Он проведет необходимые тесты на профессиональном аппарате подоскопе (это устройство не имеет ничего общего с раритетным педоскопом!). Учитывая все нюансы вашего шага, специалист подготовит индивидуальные стельки, оптимизирующие движение и корректирующие проблемы стоп, если они есть.
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