Седые волосы очень пористы, что делает их особенно восприимчивыми к загрязнениям и может привести к желтоватому оттенку. Если вы замечаете, что ваши волосы становятся тусклыми или желтоватыми, используйте специальный шампунь, который затонирует седые волосы и придаст им блеск. Подойдут средства для блонда, нейтрализующие желтизну, но учтите, что использовать их можно только время от времени.