Многие люди с катарактой годами откладывают операцию, ожидая, пока заболевание окончательно созреет. Другие, напротив, надеются, что установка современного искусственного хрусталика позволит навсегда отказаться от очков и вернуть зрение, каким оно было в молодости. Однако офтальмологи предупреждают: оба представления не совсем верны.

Современная хирургия позволяет удалять катаракту через крошечный разрез, а искусственные линзы способны не только заменить помутневший хрусталик, но и исправить некоторые нарушения зрения. При этом самая дорогая линза далеко не всегда оказывается лучшим выбором.

Когда действительно стоит соглашаться на операцию, чем отличаются искусственные хрусталики, почему после вмешательства иногда появляются световые круги перед глазами и сколько времени занимает восстановление? Об этом рассказали специалисты в ходе круглого стола издания «Доктор Питер».

Почему больше не нужно ждать созревания катаракты

Ещё несколько десятилетий назад пациентам действительно рекомендовали дождаться, пока катаракта созреет. Это было связано с особенностями старых хирургических методов: помутневший хрусталик удаляли целиком через достаточно большой разрез.

Сегодня ситуация изменилась. Современные технологии позволяют проводить операцию значительно раньше, а длительное ожидание иногда даже осложняет вмешательство.

Офтальмолог Фёдор Рождественский объясняет, что главным показанием к операции теперь считается не определённая острота зрения, а то, насколько катаракта мешает человеку в повседневной жизни.

Например, пациент может по-прежнему достаточно хорошо различать буквы на проверочной таблице, но испытывать серьёзные трудности при вождении автомобиля в сумерках. Его могут ослеплять встречные фары, раздражать блики, мешать размытость изображения при чтении или работе за компьютером.

В таких случаях операция может быть оправданна, даже если формальные показатели зрения ещё остаются относительно хорошими.

Более того, по мере развития катаракты хрусталик становится плотнее и твёрже.

Во время современной операции его обычно разрушают с помощью ультразвука. Чем плотнее хрусталик, тем больше энергии может потребоваться хирургу.

Это увеличивает нагрузку на внутренний слой роговицы и повышает вероятность послеоперационного отёка.

В запущенных случаях набухающая катаракта также способна провоцировать повышение внутриглазного давления.

Поэтому ожидание полного созревания заболевания не только лишает человека возможности нормально видеть, но и может сделать операцию технически более сложной.

Даже хорошее зрение по таблице не означает отсутствия проблем

Офтальмолог Сергей Труфанов, доктор медицинских наук, профессор, обращает внимание на важную особенность.

Качество зрения нельзя оценивать исключительно по количеству строчек, которые человек способен прочитать на таблице.

Имеют значение и другие характеристики: способность различать контрастные изображения, воспринимать цвета, видеть при недостаточном освещении, переносить яркий свет.

Иногда пациент читает восемь или девять строчек, но при этом испытывает выраженный дискомфорт в обычной жизни.

Например, ему становится трудно ориентироваться вечером, а вокруг источников света появляются ореолы.

Если обследование подтверждает, что причиной этих проблем является именно помутнение хрусталика, можно обсуждать хирургическое лечение.

Катарактальный хирург Василий Иваськов также отмечает, что на ранних стадиях операция обычно технически проще.

При зрелой катаракте хирургу бывает труднее работать с плотным хрусталиком и подготовить его капсулу к установке искусственной линзы.

Впрочем, наличие катаракты ещё не означает, что операция необходима немедленно.

Максим Тимофеев, кандидат медицинских наук, витреоретинальный и катарактальный хирург, подчёркивает: перед вмешательством нужно провести полноценную диагностику.

Ведь ухудшение зрения может быть связано не только с катарактой, но и с заболеваниями сетчатки, зрительного нерва, роговицы и других структур глаза.

От этого зависит, насколько заметного улучшения можно ожидать после операции.

Почему при катаракте зрение иногда неожиданно улучшается

Существует необычный симптом, который способен ввести пациента в заблуждение.

Человек много лет пользовался очками для чтения, а затем неожиданно обнаруживает, что снова может различать мелкий шрифт без них.

На первый взгляд кажется, что зрение улучшилось.

Однако Василий Иваськов объясняет, что подобное изменение иногда бывает одним из признаков развивающейся катаракты.

По мере уплотнения хрусталика меняется его преломляющая способность. В результате глаз может временно становиться более близоруким.

Человеку действительно становится легче читать на близком расстоянии, но это не означает, что заболевание отступило.

Катаракта продолжает развиваться, и со временем зрение может ухудшиться как вблизи, так и вдаль.

Поэтому неожиданное улучшение способности читать без очков, особенно в пожилом возрасте, тоже является поводом для обследования у офтальмолога.

Можно ли вылечить катаракту каплями

Многие пациенты надеются обойтись без операции и ищут препараты, способные вернуть хрусталику прозрачность.

Однако, по словам Сергея Труфанова, лекарств с доказанной эффективностью, которые могли бы устранить уже сформировавшуюся катаракту, пока не существует.

В большинстве случаев заболевание связано с возрастными изменениями.

Белки внутри хрусталика постепенно изменяют свою структуру, слипаются и образуют участки помутнения. Из-за этого хрусталик теряет способность нормально пропускать свет.

На сегодняшний день единственным доказанным методом устранения катаракты остаётся хирургическое удаление помутневшего хрусталика с последующей установкой искусственной линзы.

При этом учёные продолжают искать способы лечения без операции.

Сергей Труфанов рассказал об исследованиях тринадцатиполосых сусликов.

Во время зимней спячки температура тела этих животных значительно снижается, а хрусталики могут временно мутнеть.

После пробуждения они вновь становятся прозрачными.

Исследователи пытаются понять механизмы этого обратимого процесса и выяснить, можно ли использовать подобные биологические особенности при разработке лекарств для людей.

Однако до практического применения таких методов ещё далеко.

Вещества, участвующие в восстановлении прозрачности хрусталика, могут выполнять в организме множество других функций. Поэтому вмешательство в один процесс не должно нарушать остальные.

Как сегодня проходит операция

Основной современный метод хирургического лечения катаракты называется факоэмульсификацией.

Его главное преимущество заключается в том, что для удаления хрусталика не требуется большой разрез.

По словам Василия Иваськова, хирург делает отверстие размером приблизительно два-три миллиметра.

Через него внутрь глаза вводится специальный инструмент, который с помощью ультразвука дробит помутневший хрусталик.

Затем его фрагменты удаляют, а на освободившееся место устанавливают искусственную интраокулярную линзу.

Современный искусственный хрусталик мягкий и гибкий. Его вводят в свёрнутом состоянии, после чего он расправляется внутри глаза.

Обычно небольшой разрез закрывается самостоятельно, поэтому накладывать швы не требуется.

Обезболивание чаще всего проводится специальными глазными каплями.

При неосложнённом течении само вмешательство может занимать около 10–20 минут.

После непродолжительного наблюдения пациент обычно отправляется домой в тот же день.

Как лётчики и стоматолог помогли создать современную операцию

История искусственных хрусталиков началась с необычного наблюдения британского хирурга Гарольда Ридли.

Во время Второй мировой войны он лечил лётчиков, получивших травмы глаз.

В некоторых случаях в глаз попадали осколки плексигласа — прозрачного пластика, из которого изготавливали фонари самолётных кабин.

Ридли заметил, что организм сравнительно хорошо переносит присутствие такого материала.

Это наблюдение помогло ему разработать искусственную линзу.

Первую имплантацию искусственного хрусталика хирург выполнил в Лондоне в 1949 году.

Следующий важный этап произошёл в 1967 году.

Американский офтальмолог Чарльз Келман обратил внимание на ультразвуковой инструмент во время посещения стоматолога.

У него возникла идея использовать подобную технологию для разрушения помутневшего хрусталика непосредственно внутри глаза.

Так появилась факоэмульсификация, которая впоследствии значительно изменила хирургию катаракты.

Раньше пациентам приходилось проводить в стационаре около десяти дней, а восстановление дома могло продолжаться месяцами.

Сегодня большинство операций выполняется амбулаторно, а возвращение к обычной жизни происходит значительно быстрее.

Почему подготовка к операции не менее важна, чем сама операция

Современная хирургия катаракты требует высокой точности.

Большую роль играет не только мастерство врача, но и качество предварительных измерений.

Максим Тимофеев объясняет, что перед операцией необходимо определить индивидуальные параметры глаза, чтобы правильно рассчитать оптическую силу искусственного хрусталика.

Для этого используются специальные приборы — оптические биометры.

Они позволяют измерить характеристики глаза, необходимые для выбора линзы.

От точности измерений зависит, насколько полученное после операции зрение будет соответствовать запланированному результату.

Современное оборудование помогает и непосредственно во время вмешательства.

Некоторые системы позволяют хирургу видеть специальную навигационную разметку, облегчающую выполнение точных манипуляций.

В отдельных случаях применяется фемтосекундный лазер.

Он может выполнять некоторые этапы операции, включая формирование разрезов и подготовку хрусталика.

Однако Фёдор Рождественский подчёркивает, что лазерное сопровождение необходимо далеко не каждому пациенту.

Оно может быть полезным, например, при плотном хрусталике или определённых особенностях связочного аппарата глаза.

Какой искусственный хрусталик лучше выбрать

После удаления катаракты пациенту устанавливают искусственную интраокулярную линзу, сокращённо ИОЛ.

Именно её оптические характеристики во многом определяют, на каких расстояниях человек сможет хорошо видеть и понадобятся ли ему очки.

При этом универсального хрусталика, одинаково подходящего всем, не существует.

Максим Тимофеев объясняет, что выбор зависит от состояния сетчатки, роговицы, зрительного нерва, наличия астигматизма, глаукомы и других заболеваний.

Не менее важен образ жизни.

Одному человеку необходимо много читать и заниматься рукоделием. Другой проводит большую часть дня перед монитором. Третий ежедневно водит автомобиль, в том числе ночью.

Для каждого из них оптимальная линза может быть разной.

Кроме того, некоторые современные виды оптики подходят не всем пациентам.

Например, при определённых заболеваниях сетчатки или глаукоме установка мультифокальной линзы может оказаться нежелательной.

Монофокальные линзы: чёткое зрение, но очки могут понадобиться

Самый распространённый вариант — монофокальная интраокулярная линза.

Она обеспечивает чёткое зрение преимущественно на одном выбранном расстоянии.

Чаще всего её рассчитывают таким образом, чтобы пациент хорошо видел вдаль.

При этом для чтения и другой работы вблизи обычно требуются очки.

Василий Иваськов отмечает, что преимуществами монофокальной оптики являются высокая предсказуемость результата, хорошая контрастность и отсутствие дополнительных световых эффектов, характерных для некоторых более сложных линз.

Поэтому такой вариант нередко подходит людям, которые много водят автомобиль в тёмное время суток или работают с мелкими деталями при слабом освещении.

Однако далеко не все пациенты хотят хорошо видеть именно вдаль.

Сергей Труфанов приводит пример людей с близорукостью, которые привыкли читать без очков, а для рассматривания удалённых предметов используют коррекцию.

В таких случаях можно рассчитать монофокальную линзу для хорошего зрения вблизи, сохранив необходимость пользоваться очками вдаль.

Сам врач рассказал, что у него близорукость около минус трёх диоптрий и при необходимости операции он, вероятно, предпочёл бы именно такой вариант.

По его словам, сложная линза с несколькими фокусами не всегда обеспечивает то качество зрения вблизи, к которому человек привык.

Мультифокальные и трифокальные линзы: можно ли забыть об очках

Мультифокальные искусственные хрусталики предназначены для того, чтобы уменьшить зависимость от очков.

Особенно широкие возможности предоставляют трифокальные модели.

Они распределяют свет между несколькими фокусами и позволяют видеть на разных расстояниях: вдаль, на средней дистанции и вблизи.

Благодаря этому пациент может читать, пользоваться компьютером и ориентироваться на улице без постоянной смены очков.

Однако у такой технологии есть недостатки.

Василий Иваськов предупреждает, что в условиях недостаточного освещения контрастность изображения иногда снижается.

Кроме того, вокруг ярких источников света могут появляться световые кольца, или ореолы.

Особенно заметны они бывают вокруг автомобильных фар и уличных фонарей.

Для человека, который регулярно водит машину ночью, это может стать серьёзным неудобством.

Со временем мозг нередко адаптируется к новым зрительным ощущениям, и ореолы перестают сильно беспокоить.

Обычно привыкание занимает несколько месяцев.

Но у небольшой части пациентов адаптация оказывается неполной, и световые эффекты продолжают мешать.

Поэтому перед выбором трифокальной линзы необходимо заранее обсудить подобные особенности с хирургом.

Линзы EDOF: компромисс между чёткостью и свободой от очков

Существует и промежуточный вариант — искусственные хрусталики с увеличенной глубиной фокуса, или EDOF.

Фёдор Рождественский объясняет, что они обеспечивают более широкий диапазон чёткого зрения, чем обычные монофокальные линзы.

Человек может хорошо видеть вдаль и на средних расстояниях.

Это особенно удобно для работы за компьютером, приготовления пищи, использования приборной панели автомобиля и других повседневных занятий.

При этом выраженность световых эффектов у некоторых моделей EDOF может быть меньше, чем у трифокальных линз.

Однако для чтения мелкого текста вблизи очки всё равно нередко необходимы.

Поэтому такой вариант может подойти людям, которые много работают за монитором, водят автомобиль и хотят уменьшить зависимость от очков, но не готовы мириться с выраженными ореолами вокруг источников света.

Торические линзы: когда необходимо исправить астигматизм

Отдельная категория искусственных хрусталиков предназначена для коррекции астигматизма.

Такие линзы называются торическими.

Астигматизм возникает, когда оптическая система глаза преломляет свет неодинаково в разных направлениях.

Из-за этого изображение может быть размытым или искажённым.

Фёдор Рождественский объясняет, что при определённой степени роговичного астигматизма установка торической линзы позволяет значительно уменьшить необходимость дополнительной коррекции очками.

Торическими могут быть как монофокальные, так и более сложные модели.

Однако для хорошего результата особенно важна точность установки.

Василий Иваськов подчёркивает, что линзу необходимо расположить строго по рассчитанной оси.

Каждый градус её отклонения уменьшает эффективность коррекции примерно на 3%.

При повороте приблизительно на 30 градусов корректирующий эффект практически исчезает.

Поэтому для таких операций особенно важны точные измерения и правильное положение искусственного хрусталика.

Почему самая дорогая линза подходит не каждому

Современные искусственные хрусталики могут значительно отличаться по стоимости и техническим возможностям.

Но специалисты предупреждают: высокая цена сама по себе не гарантирует лучшего результата.

Например, при заболеваниях центральной зоны сетчатки мультифокальная оптика может ухудшать субъективное качество изображения.

Ограничения возможны и при неровной поверхности роговицы, кератоконусе или после некоторых операций на глазах.

Особого внимания требует синдром сухого глаза.

По словам Василия Иваськова, он способен искажать результаты предоперационных измерений и снижать качество зрения после вмешательства.

Поэтому при необходимости сухость глаза лечат ещё до операции.

Важны и индивидуальные особенности восприятия.

Если человек очень чувствителен к бликам, ореолам и малейшим оптическим искажениям, мультифокальная линза может вызывать у него недовольство, даже когда операция технически выполнена безупречно.

Офтальмологи советуют перед выбором хрусталика подробно представить свой обычный день.

Например, насколько важно читать мелкий шрифт, работать за ноутбуком, видеть лицо собеседника за столом, различать показания приборов или уверенно управлять автомобилем ночью.

Особенно часто пациенты забывают о среднем расстоянии, хотя именно на нём проходит значительная часть повседневной жизни.

Максим Тимофеев подчёркивает, что окончательный выбор должен быть совместным решением врача и пациента.

Можно ли после операции полностью отказаться от очков

Многие пациенты надеются, что установка современного искусственного хрусталика позволит навсегда забыть об очках.

Однако гарантировать такой результат невозможно даже при использовании дорогих трифокальных моделей.

Фёдор Рождественский объясняет, что после операции иногда остаётся небольшая близорукость, дальнозоркость или астигматизм.

Отклонение от запланированного результата может составлять около половины диоптрии даже при тщательно выполненных измерениях.

Причинами бывают особенности строения глаза, погрешности расчёта и индивидуальное послеоперационное заживление.

Для сложной мультифокальной оптики даже небольшие отклонения могут заметно влиять на качество зрения.

В результате некоторым пациентам всё же приходится пользоваться очками, например при длительном чтении.

Существует также метод моновижн, при котором один глаз настраивают преимущественно на зрение вдаль, а другой — вблизи.

Однако подобная схема требует привыкания и может снижать качество совместного бинокулярного зрения.

Поэтому она подходит не всем.

Почему искусственный хрусталик не может полностью вернуть молодое зрение

Современные линзы обладают впечатляющими возможностями, но у них есть принципиальное ограничение.

Естественный хрусталик молодого человека способен менять свою оптическую силу.

Благодаря этому глаз плавно переводит фокус с удалённого предмета на близкий и обратно.

Этот процесс называется аккомодацией.

Василий Иваськов объясняет, что современные искусственные хрусталики пока не способны полностью воспроизвести работу молодого естественного хрусталика.

Даже самые сложные модели обеспечивают определённые диапазоны хорошего зрения, а не полноценное восстановление естественной аккомодации.

Поэтому разговор об ожиданиях пациента перед операцией не менее важен, чем выбор оборудования или самой линзы.

Сергей Труфанов обращает внимание на особую ситуацию, когда человеку предлагают заменить ещё прозрачный естественный хрусталик ради избавления от возрастных очков для чтения.

В таком случае необходимо особенно тщательно оценивать преимущества и недостатки.

После операции пациент действительно может меньше зависеть от очков, но субъективное качество зрения в некоторых условиях может оказаться хуже, чем с собственным прозрачным хрусталиком.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не соглашаться на вмешательство только ради обещания полностью избавиться от очков.

Когда восстанавливается зрение после операции

Многие пациенты замечают улучшение зрения уже в первые часы после удаления катаракты или на следующий день.

Однако это не означает, что глаз полностью восстановился.

Фёдор Рождественский объясняет, что в первые сутки иногда сохраняется ощущение тумана перед глазами.

Причиной может быть временный отёк роговицы или действие препаратов, расширяющих зрачок.

По мере восстановления эти явления обычно уменьшаются.

Окончательный результат чаще оценивают через четыре-шесть недель.

К этому времени уменьшается послеоперационный отёк, стабилизируется положение искусственной линзы и становится понятнее, насколько зрение соответствует первоначальному плану.

Сергей Труфанов рассказывает, что при неосложнённой операции пациент обычно находится под наблюдением около часа, после чего может отправиться домой.

На следующий день проводится контрольный осмотр.

Затем врач может назначить повторные посещения через неделю и месяц.

Продолжительность больничного зависит от характера работы и особенностей восстановления.

В некоторых случаях человек возвращается к привычным занятиям уже через три-пять дней.

Почему восстановление продолжается даже после улучшения зрения

Максим Тимофеев подчёркивает, что реабилитация не заканчивается в тот момент, когда пациент начинает хорошо видеть.

Организму необходимо адаптироваться к изменившемуся изображению.

Особенно это касается людей, которым установили линзы со сложной оптикой.

Мозгу может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новому распределению света и особенностям фокусировки.

Если катаракта была на обоих глазах, до операции на втором глазу иногда возникает разница в качестве зрения между глазами.

Поэтому послеоперационное наблюдение является обязательной частью лечения.

Врач должен не только убедиться, что операция прошла успешно, но и оценить процесс восстановления, проверить состояние глаза и при необходимости скорректировать рекомендации.

Что нельзя делать после удаления катаракты

В первые недели после операции необходимо строго соблюдать назначения офтальмолога.

Пациентам обычно назначают глазные капли для профилактики инфекции и уменьшения воспаления.

Продолжительность применения препаратов может составлять около четырёх недель, однако конкретная схема определяется хирургом.

Самостоятельно отменять капли раньше назначенного срока не следует.

Также в период восстановления необходимо соблюдать ряд ограничений.

Прежде всего нельзя тереть глаз или давить на него.

В первые ночи врач может рекомендовать специальный защитный щиток, который предотвращает случайное давление на глаз во время сна.

Важно следить, чтобы в глаз не попадали вода, мыло и шампунь.

От использования косметики для глаз лучше временно отказаться.

Желательно также избегать пыльных помещений.

В течение первого месяца после операции пациентам могут рекомендовать не поднимать тяжести более пяти килограммов, избегать глубоких наклонов, посещения бани и сауны.

На время восстановления также ограничивают плавание в бассейнах и открытых водоёмах.

Конкретные сроки и ограничения зависят от состояния глаза и рекомендаций оперировавшего врача.

Обычно через четыре-шесть недель при благополучном восстановлении большинство ограничений снимается.

При этом к работе за компьютером и другим спокойным занятиям нередко можно вернуться значительно раньше — через несколько дней, если нет боли и выраженного дискомфорта.

Что важно обсудить с врачом до операции

Специалисты советуют не ограничиваться вопросом о стоимости искусственного хрусталика.

Гораздо полезнее заранее выяснить, какое зрение можно ожидать после операции именно в вашем случае.

Стоит обсудить, понадобятся ли очки для чтения, работы за компьютером или вождения автомобиля.

Необходимо узнать, возможны ли блики и ореолы вокруг источников света, насколько вероятно привыкание к новой оптике и какие особенности глаза могут ограничивать результат.

Также важно понимать, какие обследования необходимы перед вмешательством и как будет организовано послеоперационное наблюдение.

Максим Тимофеев подчёркивает, что правильно подобранная линза — вовсе не обязательно самая дорогая или технологически сложная.

Главная задача состоит в том, чтобы найти оптимальное сочетание зрительных возможностей, состояния глаз и повседневных потребностей пациента.

Ведь успешная операция — это не просто удаление помутневшего хрусталика, а возможность вернуть человеку комфортное зрение и привычное качество жизни.