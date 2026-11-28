Масло для лица обладает мультифункциональностью и универсальностью: его можно использовать как самостоятельное средство, в сочетании с кремом, в составе масок и другими способами. Это средство особенно полезно для тех, кто сталкивается с кожными проблемами в холодный сезон, когда базовый уход не всегда справляется. Как правильно использовать масло для лица и извлечь из него максимальную пользу — рассказывает создательница косметического бренда LETIQUE и бьюти-блогер Валерия Чекалина.