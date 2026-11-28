Некоторые привычные растения могут представлять реальную опасность для домашних любимцев.

В этой статье мы рассмотрим виды комнатных растений, которые могут быть опасны для ваших питомцев, а также обсудим причины, по которым животные могут поедать растения, и простые правила безопасности.

Монстера

Монстера, тропическое растение, может вызвать жжение кожи и раздражение слизистых оболочек, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу.

Диффенбахия

Если ваш питомец решит полакомиться диффенбахией, это может привести к отравлению и сильному отеку гортани.

Драцена

Поедание драценой может вызвать рвоту и сильный кашель у вашего питомца.

Алоэ

Алоэ, хотя и полезно для человека, может вызвать сильное пищевое отравление у кошек.

Бегония

Бегония содержит щавелевую кислоту, которая может обжечь пищевод животного, если оно решит попробовать это растение.

Каланхоэ

Каланхоэ может вызвать воспаление слизистых, появление волдырей и мелких язвочек, поэтому контакт с ним следует ограничить.

Лилия

Лилии могут быть токсичны для животных: их употребление может привести к повреждению почек у кошек и острой почечной недостаточности.

Азалия

Азалия может вызвать диарею, боли в животе и даже гибель питомца.

Тюльпан Луковицы тюльпанов содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать обильное слюнотечение и отсутствие аппетита у питомца. Хризантема Хризантемы могут вызвать раздражение слизистой, судороги и аллергический дерматит, поэтому их следует держать подальше от питомцев.

«Повышенный интерес домашних животных к растениям может быть вызван дефицитом витаминов, проблемами с пищеварением, накоплением шерсти в желудке, паразитами или стрессом. Если ваш питомец постоянно пытается поесть растения, это может быть поводом обратиться к ветеринару,» — объясняет Алексей Князьков. Что делать? Не стоит отказываться от идеи создать домашнюю оранжерею. Можно найти баланс между питомцем и растениями, следуя простым правилам. Уберите растения подальше от питомцев. Выделите для них отдельное помещение, куда питомец не сможет зайти: балкон, спальня или кабинет.

Следите за рационом вашего питомца. Сбалансированное питание поможет снизить желание грызть листья. Опрыскивайте землю в горшках лимонной водой или закапывайте в нее апельсиновую кожуру. Это поможет отпугнуть кошек, которые не любят цитрусовые.

Приобретите специальную траву для питомца, богатую витаминами и микроэлементами.

Следите, чтобы у питомца всегда была свежая вода, так как тяга к растениям может быть вызвана жаждой.