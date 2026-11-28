В этой статье мы рассмотрим виды комнатных растений, которые могут быть опасны для ваших питомцев, а также обсудим причины, по которым животные могут поедать растения, и простые правила безопасности.
Монстера
Монстера, тропическое растение, может вызвать жжение кожи и раздражение слизистых оболочек, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу.
Диффенбахия
Если ваш питомец решит полакомиться диффенбахией, это может привести к отравлению и сильному отеку гортани.
Драцена
Поедание драценой может вызвать рвоту и сильный кашель у вашего питомца.
Алоэ
Алоэ, хотя и полезно для человека, может вызвать сильное пищевое отравление у кошек.
Бегония
Бегония содержит щавелевую кислоту, которая может обжечь пищевод животного, если оно решит попробовать это растение.
Каланхоэ
Каланхоэ может вызвать воспаление слизистых, появление волдырей и мелких язвочек, поэтому контакт с ним следует ограничить.
Лилия
Лилии могут быть токсичны для животных: их употребление может привести к повреждению почек у кошек и острой почечной недостаточности.
Азалия
Азалия может вызвать диарею, боли в животе и даже гибель питомца.
Тюльпан
Луковицы тюльпанов содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать обильное слюнотечение и отсутствие аппетита у питомца.
Хризантема
Хризантемы могут вызвать раздражение слизистой, судороги и аллергический дерматит, поэтому их следует держать подальше от питомцев.
«Повышенный интерес домашних животных к растениям может быть вызван дефицитом витаминов, проблемами с пищеварением, накоплением шерсти в желудке, паразитами или стрессом. Если ваш питомец постоянно пытается поесть растения, это может быть поводом обратиться к ветеринару,» — объясняет Алексей Князьков.
Что делать?
Не стоит отказываться от идеи создать домашнюю оранжерею. Можно найти баланс между питомцем и растениями, следуя простым правилам.
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Уберите растения подальше от питомцев. Выделите для них отдельное помещение, куда питомец не сможет зайти: балкон, спальня или кабинет.
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Следите за рационом вашего питомца. Сбалансированное питание поможет снизить желание грызть листья.
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Опрыскивайте землю в горшках лимонной водой или закапывайте в нее апельсиновую кожуру. Это поможет отпугнуть кошек, которые не любят цитрусовые.
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Приобретите специальную траву для питомца, богатую витаминами и микроэлементами.
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Следите, чтобы у питомца всегда была свежая вода, так как тяга к растениям может быть вызвана жаждой.
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