Красивые и здоровые волосы — мечта каждой женщины, и это реальность для большинства жительниц солнечной Бразилии. Многие считают, что это «везение» связано с наследственностью, но на самом деле это не главный фактор идеального состояния волос бразильянок. Об удивительно эффективных бразильских средствах восстановления и ухода за волосами рассказал Игорь Хонин — топ-стилист, основатель и владелец салона красоты, амбассадор бренда Wella Professionals и бразильской фирмы Brae в России и Восточной Европе.
Бразильянки известны своими роскошными волосами — крепкими и блестящими локонами, которые излучают здоровье. Однако за этой красотой стоят не только гены, но и достижения бразильской бьюти-индустрии.
Почему бразильский уход?
Бразилия является мировым лидером в области уходовых и лечебных средств для волос: все процедуры кератинового выпрямления, восстановления и ботокса берут свое начало именно в этой стране.
На сегодняшний день бразильская косметика — это лучшая продукция в области комплексной защиты и восстановления волос. Она используется профессиональными колористами по всему миру. В состав бразильских средств по уходу за волосами входят натуральные экстракты, специальные активные компоненты и комплексы витаминов для быстрой и глубокой реконструкции всех слоев волоса.
Применение
Уходовые и восстанавливающие средства для волос бразильского производства очень просты в применении. Первая и вторая фаза наносятся поэтапно на чистые вымытые волосы и оставляются на 5-10 минут. Если у вас не было окрашивания, можно дополнительно использовать тепло (в домашних условиях — фен, в салоне — климазон). По окончании времени средство смывают водой и приступают к укладке.
Какие средства обычно входят в линейки?
Бразильская продукция для лечения и ухода за волосами обычно включает:
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составы для интенсивного восстановления — маски, кондиционеры, флюиды, реконструкторы, укрепители связей;
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средства для питания волос — шампуни, маски, кондиционеры;
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составы для интенсивного увлажнения и блеска — масла, спреи.
Активные компоненты, витаминные комплексы и регенерирующие волокна, входящие в состав бразильских бьюти-продуктов, не только восстанавливают структуру волос, но и образуют защитный слой на прядях, оберегая их от негативных внешних воздействий.
Преимущества и показания
Бразильские средства для волос эффективно воздействуют на локоны любого типа и любого оттенка окрашивания. Особенно показана продукция бразильского производства блондинкам и тем, у кого было интенсивное осветление. Средства помогают поддерживать нормальное состояние локонов и оздоравливать их. Эффект от применения становится заметен практически сразу — волосы становятся более прочными, шелковистыми, блестящими, сохраняют нужную влагу и становятся менее пористыми.
О главных плюсах бразильского ухода:
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составы богаты натуральными компонентами и включают витаминные комплексы;
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средства легко использовать как для салонных процедур, так и для домашнего ухода;
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продукция защищает волосы от вредного воздействия и позволяет восстановить структуру после широкого спектра повреждений (механических, термических, химических);
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применение не занимает много времени;
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доступная цена.
Волосы нуждаются в уходе так же, как лицо и кожа. Если не пренебрегать лечебными, восстановительными и уходовыми процедурами, их внешний вид всегда будет идеален. А с бразильской косметикой грамотно поддерживать красоту и здоровье волос становится удобно и просто.
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