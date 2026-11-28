Уходовые и восстанавливающие средства для волос бразильского производства очень просты в применении. Первая и вторая фаза наносятся поэтапно на чистые вымытые волосы и оставляются на 5-10 минут. Если у вас не было окрашивания, можно дополнительно использовать тепло (в домашних условиях — фен, в салоне — климазон). По окончании времени средство смывают водой и приступают к укладке.