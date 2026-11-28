Этот вкусный напиток не только бодрит, но и заряжает энергией для эффективной борьбы за красивое тело.

Существует множество методов похудения, и некоторые из них действительно работают, в то время как другие вызывают недоумение и даже опасения. Например, в TikTok популярна идея о том, что кофе с лимоном способствует похудению, но диетологи уже высказали свое мнение об этом тренде. К сожалению, оно оказалось неутешительным. Однако фитнес-гуру предлагают другой рецепт на основе кофе, который может понравиться тем, кто стремится к снижению веса. Конечно, его стоит сочетать с тренировками, и тогда вы сможете достичь отличных результатов.

Лилли Сабри — физиотерапевт, ставшая известной в мире фитнеса благодаря своим роликам в Instagram и на YouTube. Ее видео с тренировками привлекли множество поклонников, стремящихся к красивому и здоровому телу. Лилли поделилась рецептом протеинового коктейля, который помогает ей поддерживать хорошее настроение и самочувствие с утра. Возможно, он понравится и вам!

«Смузи по утрам — это то, что навсегда останется в моем рационе, — говорит Лилли. — Я всегда пью смузи утром, обычно на основе кофе с протеином, так как не ем мясо и мне нужно быть уверенной, что в моем рационе достаточно белка».

Лилли отмечает, что у нее всегда есть ингредиенты для приготовления смузи, и даже после длительных поездок она может быстро приготовить завтрак. Она заказывает бананы большими партиями и хранит их в морозильной камере. «Я заказываю много бананов, — признается Сабри. — Я разрезаю их пополам и кладу в морозильник, чтобы все было готово».

На завтрак Лилли также ест яйца, а на обед может выбрать блюдо на основе риса или салат с макаронами, не боясь углеводов. В качестве перекуса она предпочитает протеиновые батончики или бананы с арахисовым маслом. Лилли использует протеиновый порошок, но так как готовые смеси ей не нравились, она начала производить свой собственный протеиновый порошок.

Самой важной частью процесса похудения Лилли считает упражнения, хотя диета и образ мышления тоже играют важную роль. Для уменьшения объема талии она рекомендует регулярно заниматься пилатесом, а на ее YouTube-канале есть 10-минутная программа тренировки для подтянутого пресса и привлекательных изгибов.

Сабри подчеркивает, что при выборе физической активности важно учитывать личные предпочтения и то, как тело реагирует на различные упражнения. Некоторые виды спорта могут не только помочь избавиться от лишних килограммов, но и продлить здоровую жизнь на многие годы.