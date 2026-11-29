Хрустящий и сочный коулсло, или коулслоу, можно легко приготовить дома и подать к мясным блюдам.

Коулсло, или капустный салат с майонезом, является классическим американским блюдом, которое появилось в США благодаря эмигрантам из Нидерландов. Этот салат часто подают в ресторанах и кафе быстрого питания, таких как KFC. Однако его рецепт настолько прост, что каждый может приготовить его на своей кухне.

Коулсло прекрасно сочетается с мясными блюдами, такими как гамбургеры или бифштексы.

Салат коулслоу

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – половина качана;

Обычная редька или дайкон (с более мягким вкусом) – 500 г;

Краснокочанная капуста – четверть качана;

Три морковки;

Свежий сладкий перец (по желанию) – 1 штука;

Зеленый лук, петрушка, майонез, соль.

Сначала срежьте кочерыжку с капусты и удалите вялые листья. Затем тонко нашинкуйте капусту и переложите в большую миску. Натрите морковь и редьку на крупной терке или нарежьте их тонкой соломкой.

Смешайте все ингредиенты: капусту, натертую морковь и редьку, тонко нарезанный сладкий перец, зеленый лук и петрушку. Перед подачей заправьте салат майонезом, посыпьте солью и хорошо перемешайте.

При приготовлении коулслоу возможны различные вариации. Вы можете использовать только белокочанную капусту и исключить редьку. Основными ингредиентами остаются капуста и морковь. Также можно добавить консервированную кукурузу. Некоторые американцы иногда добавляют в салат фенхель.

Вы можете заменить половину майонеза несладким йогуртом или сметаной, что придаст салату более свежий вкус. Добавление немного дижонской горчицы, сахара и лимонного сока сделает вкус более насыщенным.

Также можно приготовить заправку только из сметаны, добавив в нее немного тертого хрена и горчицы. Главное – оставить салат в холодильнике хотя бы на 30 минут, чтобы заправка смягчила вкус капусты.