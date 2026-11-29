Шоколадная паста с лесными орехами, какао и молоком, напоминающая "Нутеллу", понравится как детям, так и взрослым. Однако цена на это лакомство может быть высокой, и не каждый готов потратить значительную сумму на баночку пасты. К счастью, ее можно легко приготовить дома, и вкус получится ничем не хуже. Она отлично подойдет как добавка к блинчикам и тостам на завтрак, а также в качестве сладкого перекуса в течение дня. Как сделать вкуснейшую шоколадную пасту, рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура на своей странице в Instagram.

Домашняя шоколадная паста

Ингредиенты:

Жареный фундук – 300 гр;

Какао – 30 гр;

Молоко – 200-300 мл;

Сахарная пудра – 20-30 гр;

Соль – щепотка;

Растительное масло – 10 мл.

Способ приготовления:

Фундук измельчите в блендере до гладкой консистенции, на это может уйти от 5 до 10 минут, в зависимости от модели блендера. Когда фундук станет пастообразным, добавьте какао, сахарную пудру, соль, масло и немного молока, продолжая взбивать. По мере взбивания масса будет густеть, поэтому постепенно добавляйте оставшееся молоко.

Готовую пасту переложите в чистую баночку и храните в холодильнике. Масса станет немного гуще. Храните такую пасту не более четырех дней, учитывая, что в ее составе есть молоко.