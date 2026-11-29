Хотя это может показаться странным, научить кота говорить — вполне реально. У меня это получилось, и в словарном запасе моего Ромео всего три слова: «мама», «мир» и «мясо»!

Ромео уже 4 года. Я начала учить его говорить, когда он был котенком, примерно в месяц. Прочитав в книге о животных, я узнала, что научить кота говорить можно только до 1 года, а кошек - и вовсе нельзя, так как у них челюсть устроена иначе.

Сначала я прислушивалась к мяуканью Ромео и искала в его звуках похожие слова. Мне часто слышалось «мама», и я решила начать с этого слова. Я постоянно повторяла его, особенно в течение часа перед кормлением. Так у котенка выработался рефлекс: слышит много раз слово «мама» — значит, скоро получит что-то вкусное. Однажды я не накормила его после «урока», и он замяукал, издавая отчетливое «мама». Я была вне себя от восторга!

Это сработало!

Мы учили слово «мама» целый год. Я повторяла его не только за час перед едой, но и в любое свободное время. Когда Ромео повторял за мной, я его хвалила: гладила, брала на руки или давала лакомство. Поощрение — это очень важно!