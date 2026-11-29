Возраст для мужчин и женщин играет разную роль в вопросах родительства. Существует ли оптимальный возраст для будущих отцов? Эксперты делятся своим мнением.

Хорошие новости для мужчин: по сути, возрастных ограничений для зачатия ребенка для них не существует. Стать отцом можно как в 15 лет, так и в 75. Качество спермы зависит не от возраста мужчины, а от его образа жизни.

Лучший возраст для будущих отцов

«С возрастом подвижность сперматозоидов снижается из-за вредных привычек: курение и регулярное употребление алкоголя могут повредить клетки. Результативность зачатия также зависит от воспалительных заболеваний, чрезмерной физической нагрузки, перегрева при посещении бань и подогрева автомобильных сидений», – объяснил уролог-андролог, специалист Института репродуктивной медицины Андрей Дмитриев.

Эксперт рекомендует отказаться от вредных привычек минимум за три месяца до предполагаемого зачатия ребенка. Эта же мера касается и женщин. «За этот период происходит полное обновление и созревание сперматозоидов, готовых к оплодотворению. Желательно в это время исключить все факторы, негативно влияющие на качество спермы», – добавил врач.

Другие мнения

Тем не менее, существуют и другие мнения на этот счет. Несколько лет назад сотрудники Джорджтаунского университета заявили, что для рождения ребенка важен возраст не только матери.

Согласно их исследованию, дети, чьи отцы зачали их в позднем возрасте (больше 40 лет), в 6 раз чаще становятся жертвами аутизма по сравнению с теми, чьи отцы были младше. Также было установлено, что возраст отца связан с повышенным уровнем шизофрении и врожденных дефектов у потомства.

Кроме того, употребление алкоголя будущими отцами приводит к снижению веса новорожденного. Также отмечено снижение общего размера мозга и нарушение когнитивной функции, даже если мать не употребляла алкоголь. Эксперты сообщают, что около 75 процентов детей с диагнозом фетальный алкогольный синдром были зачаты мужчинами в нетрезвом состоянии.