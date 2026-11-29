После 50 лет организм постепенно меняется, и привычное питание может уже не так хорошо отвечать его потребностям. Некоторые продукты, которые раньше не вызывали особых опасений, при частом употреблении способны повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и проблем с памятью.

Американское издание EatingWell со ссылкой на диетологов назвало пять категорий продуктов и напитков, потребление которых желательно сократить после 50 лет. При этом специалисты подчёркивают: полностью отказываться от любимой еды необязательно. Гораздо важнее соблюдать умеренность и правильно составлять ежедневный рацион.

Диетолог Мэгги Мун отмечает, что старение организма не всегда происходит равномерно. В определённые периоды возрастные изменения могут ускоряться, и рубеж 50 лет — подходящее время для пересмотра пищевых привычек.

1. Жареные во фритюре продукты

Картофель фри, пончики, жареная курица в панировке и другие продукты, приготовленные в большом количестве масла, могут негативно влиять на здоровье сердца.

С возрастом повышается вероятность развития гипертонии, увеличения массы тела и нарушений липидного обмена. Частое употребление жареной пищи способно усугублять эти проблемы.

По словам Мэгги Мун, привычка регулярно есть продукты, жаренные во фритюре, связана с повышением уровня холестерина, воспалительными процессами и увеличением риска сердечных заболеваний.

Исследования также обнаруживают связь между высоким потреблением такой пищи и вероятностью инсульта и сердечной недостаточности.

Диетологи советуют не делать жареные блюда основой повседневного меню, а оставлять их для редких случаев.

2. Сладкие напитки

Газировка, сладкий чай, энергетические напитки и другие напитки с добавленным сахаром могут незаметно увеличивать его количество в рационе.

Особенно опасна привычка пить их ежедневно.

Регулярное употребление большого количества добавленного сахара связано с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических нарушений.

Кроме того, учёные изучают возможное влияние избытка сахара на здоровье мозга.

В одном из исследований люди, потреблявшие больше всего сахара, имели на 43% более высокий риск развития деменции по сравнению с участниками, употреблявшими его меньше всего.

Однако такая статистическая связь сама по себе не доказывает, что именно сахар стал причиной заболевания.

Специалисты рекомендуют чаще выбирать обычную воду, несладкий чай и другие напитки без добавленного сахара.

3. Слишком солёная пища

Избыток соли особенно нежелателен для людей, у которых с возрастом повышается артериальное давление.

Причём главная проблема зачастую заключается вовсе не в привычке досаливать готовые блюда.

Значительная часть натрия поступает в организм вместе с промышленно переработанными продуктами.

К ним относятся колбасные изделия, копчёности, готовые супы, солёные закуски, соусы и некоторые полуфабрикаты.

Мэгги Мун напоминает, что повышенное давление в среднем возрасте связано с более высоким риском ухудшения когнитивных функций и развития деменции в пожилые годы.

В американских рекомендациях верхний предел потребления натрия для большинства взрослых составляет 2300 миллиграммов в сутки. Это соответствует примерно 5,8 грамма поваренной соли из всех источников.

Диетологи советуют обращать внимание на состав продуктов и количество соли на упаковке.

4. Белый хлеб из рафинированной муки

Обычный белый хлеб удобен для бутербродов и быстрых перекусов, однако его питательная ценность зависит от состава.

Диетолог Энн Данахи объясняет, что многие виды хлеба из очищенной муки содержат мало клетчатки и большое количество легкоусвояемых углеводов.

Такая пища может способствовать более резким колебаниям уровня сахара в крови.

Если это происходит регулярно, особенно на фоне общего несбалансированного питания, может повышаться риск инсулинорезистентности.

Нарушения чувствительности к инсулину, в свою очередь, связаны не только с обменом веществ, но и с состоянием мозга.

Вместо белого хлеба специалисты рекомендуют чаще выбирать цельнозерновой.

Энн Данахи советует обращать внимание на содержание пищевых волокон: хорошим вариантом может стать хлеб, в одном ломтике которого содержится не менее четырёх граммов клетчатки.

Дополнить бутерброд полезно свежими овощами, зеленью и источниками белка.

5. Алкоголь

С возрастом организм может становиться более чувствительным к воздействию алкоголя.

По словам Энн Данахи, его переработка может происходить менее эффективно, поэтому последствия употребления спиртных напитков иногда оказываются более выраженными и продолжительными.

Исследования связывают регулярное употребление алкоголя с неблагоприятными изменениями структуры мозга, включая уменьшение объёма серого вещества.

Это вызывает опасения относительно возможного влияния спиртного на память и другие когнитивные функции.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя способно негативно отражаться на состоянии костей.

После 50 лет эта проблема приобретает особое значение, поскольку риск остеопении и остеопороза постепенно возрастает.

Алкогольные напитки также добавляют в рацион калории, что может затруднять контроль массы тела.

Диетологи отмечают, что отказ от привычного вечернего бокала вина иногда помогает людям легче справляться с лишним весом.

Что стоит есть чаще после 50 лет

Вместо жёстких запретов специалисты предлагают сосредоточиться на продуктах, которые помогают поддерживать здоровье сердца, мышц, костей и мозга.

Прежде всего речь идёт об овощах и фруктах разных цветов. Они содержат витамины, минералы и растительные соединения с антиоксидантными свойствами.

Не менее важен белок. Рыба, нежирное мясо, яйца, молочные продукты и растительные источники белка помогают поддерживать мышечную массу, которая с возрастом постепенно уменьшается.

Особое место в рационе диетологи советуют отвести бобовым. Фасоль, чечевица и нут содержат клетчатку, необходимую для нормальной работы кишечника и поддержания полезной микрофлоры.

Ещё один полезный продукт — орехи. Они обеспечивают организм ненасыщенными жирами и другими питательными веществами. Исследования связывают их регулярное употребление с более благоприятными показателями здоровья мозга и мышц.

Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, орехи и источники качественного белка должны составлять основу сбалансированного питания.

Главный совет специалистов заключается в том, чтобы после 50 лет не пытаться полностью исключить все любимые блюда, а постепенно менять привычки. Даже небольшое сокращение количества соли, сахара, жареной пищи и алкоголя может стать важным шагом к более здоровому старению.