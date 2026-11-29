Это блюдо, популярное в армянской кухне, встречается во многих кухнях мира.

Секрет приготовления лепешек с зеленью заключается в обилии самой зелени. Пусть ее будет много и она будет разнообразной. Можно использовать только зеленый лук или те травы, которые вырастили на своем огороде, или которые нашли в супермаркете. Подойдут щавель, шпинат, кресс-салат, руккола — в общем, все, что можно отнести к категории "зелень".

Это простое и сытное блюдо идеально подходит для перекуса в течение рабочего дня или для того, чтобы взять с собой в дорогу. Вы также можете приготовить лепешки без творога, просто увеличив количество зелени.

Лепешки с творогом и зеленью

Ингредиенты:

Кефир — 250 мл;

Сода — половина чайной ложечки;

Мука — 320 гр;

Творог — 200 гр;

Укроп — 15 гр;

Мангольд — 15 гр;

Зеленый лук — 15 гр;

Одно куриное яйцо;

Сливочное масло, соль, молотый черный перец.

Кефир комнатной температуры смешайте с содой и солью. Дайте постоять несколько минут. Постепенно добавляйте муку, перемешивая тесто. Главное — не переборщить с мукой, тесто должно оставаться нежным, чтобы его можно было раскатать.

Тесто должно получиться мягким и липким. Поэтому, когда будете вымешивать его на столе, присыпьте руки мукой, чтобы тесто не прилипало. Вымесив тесто, верните его в миску и дайте отдохнуть около 15 минут.

Тем временем приготовьте начинку: нарежьте всю зелень и смешайте с творогом. Добавьте яйцо, посолите и поперчите. Учтите, что творог должен быть сухим.

Разделите тесто на шесть частей и скатайте каждую в шар. Раскатывайте тесто в тонкие кружки, на одну половину выкладывайте начинку и накрывайте "пустой" половинкой, как если бы готовили чебуреки или большие вареники. Защипните края.

Жарьте лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде, пока они не подрумянятся с обеих сторон.

Готовые лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте, разрезав на кусочки.