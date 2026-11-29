Это блюдо, популярное в армянской кухне, встречается во многих кухнях мира.
Секрет приготовления лепешек с зеленью заключается в обилии самой зелени. Пусть ее будет много и она будет разнообразной. Можно использовать только зеленый лук или те травы, которые вырастили на своем огороде, или которые нашли в супермаркете. Подойдут щавель, шпинат, кресс-салат, руккола — в общем, все, что можно отнести к категории "зелень".
Это простое и сытное блюдо идеально подходит для перекуса в течение рабочего дня или для того, чтобы взять с собой в дорогу. Вы также можете приготовить лепешки без творога, просто увеличив количество зелени.
Лепешки с творогом и зеленью
Ингредиенты:
- Кефир — 250 мл;
- Сода — половина чайной ложечки;
- Мука — 320 гр;
- Творог — 200 гр;
- Укроп — 15 гр;
- Мангольд — 15 гр;
- Зеленый лук — 15 гр;
- Одно куриное яйцо;
- Сливочное масло, соль, молотый черный перец.
Кефир комнатной температуры смешайте с содой и солью. Дайте постоять несколько минут. Постепенно добавляйте муку, перемешивая тесто. Главное — не переборщить с мукой, тесто должно оставаться нежным, чтобы его можно было раскатать.
Тесто должно получиться мягким и липким. Поэтому, когда будете вымешивать его на столе, присыпьте руки мукой, чтобы тесто не прилипало. Вымесив тесто, верните его в миску и дайте отдохнуть около 15 минут.
Тем временем приготовьте начинку: нарежьте всю зелень и смешайте с творогом. Добавьте яйцо, посолите и поперчите. Учтите, что творог должен быть сухим.
Разделите тесто на шесть частей и скатайте каждую в шар. Раскатывайте тесто в тонкие кружки, на одну половину выкладывайте начинку и накрывайте "пустой" половинкой, как если бы готовили чебуреки или большие вареники. Защипните края.
Жарьте лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде, пока они не подрумянятся с обеих сторон.
Готовые лепешки смажьте сливочным маслом и подавайте, разрезав на кусочки.
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