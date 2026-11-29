Салат из моркови с сыром — это простой, сытный и вкусный салат, который можно быстро приготовить из доступных продуктов.

Этот рецепт известен под разными названиями, такими как "Веснушка" или "Белочка", благодаря своему оранжевому цвету. Также его просто называют салатом из моркови. Если у вас есть время, вы можете сервировать его порционно: в тарталетках или половинках вареных вкрутую яиц.

Морковный салат с сыром

Ингредиенты:

Морковь — 2 штуки;

Чеснок — 1 зубчик;

Твердый сыр — 80 гр;

Майонез, петрушка, соль, молотый черный перец.

Морковь нужно помыть, очистить и натереть на крупной терке. Также натереть сыр. Нарезать петрушку. Смешать морковь, сыр и петрушку, добавить чеснок, пропущенный через пресс, и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу. Салат готов.

Вы можете не натирать, а нарезать морковь соломкой или воспользоваться теркой для моркови по-корейски. Главное, чтобы салат настоялся хотя бы на час, так он станет еще вкуснее.