Некоторые люди совершенно не умеют льстить и предпочитают говорить то, что думают.

Их откровенность порой может задеть, зато окружающие знают: если такой человек делает комплимент или даёт совет, он действительно так считает. Астрологи утверждают, что эта черта особенно характерна для людей, появившихся на свет в четыре определённых месяца.

Как пишет американское издание Parade, специалисты по астрологии выделили март, август, ноябрь и декабрь. По их мнению, родившиеся в эти месяцы чаще других отличаются прямолинейностью, искренностью и нежеланием скрывать правду ради вежливости.

При этом у каждого месяца есть свои особенности: одни говорят правду эмоционально и решительно, другие — спокойно, с заботой о собеседнике.

Март — смелость говорить от сердца

Родившиеся в марте находятся под влиянием двух знаков зодиака — Рыб и Овна.

Овны, которыми управляет Марс, считаются решительными и бесстрашными. Они не любят затягивать неприятные разговоры и предпочитают сразу обозначить проблему, даже если правда окажется неудобной.

Для них лучше один раз сказать всё открыто, чем неделями делать вид, будто ничего не происходит.

Мартовские Рыбы действуют иначе. Их откровенность чаще связана с интуицией и способностью чувствовать настроение окружающих.

Согласно астрологическим представлениям, они быстро замечают, когда человек пытается обмануть самого себя, и не спешат поддерживать его заблуждения.

При этом Рыбы стараются выражать свои мысли мягче, чем Овны.

Объединяет мартовских именинников одно: они редко притворяются ради сохранения внешнего спокойствия. Даже если их слова звучат резко, за ними обычно стоят искренние чувства.

Август — честность без пустых комплиментов

Люди, родившиеся в августе, относятся к знакам Льва или Девы.

Львы, находящиеся под покровительством Солнца, отличаются уверенностью в себе и стремлением поддерживать близких.

Однако их поддержка не означает безоговорочного одобрения.

Августовский Лев способен одновременно похвалить человека за успехи и прямо указать на ошибки. В этом он напоминает требовательного наставника, который искренне желает другим добиться большего.

Девы, родившиеся в конце августа, славятся вниманием к деталям.

Они замечают неточности, которые другие легко пропускают, и не боятся говорить о них.

Именно к таким людям друзья нередко обращаются перед отправкой важного письма, публикацией фотографии или принятием ответственного решения.

Их замечания не всегда приятны, зато часто оказываются полезными.

Астрологи считают, что комплименты августовских именинников особенно ценны: если они кого-то хвалят, то действительно видят для этого основания.

Ноябрь — проницательность и бескомпромиссность

Ноябрь объединяет Скорпионов и Стрельцов — два знака, которые, согласно астрологии, не слишком любят поверхностные разговоры.

Скорпионы отличаются наблюдательностью и стремлением докопаться до сути происходящего.

Им приписывают способность замечать скрытые мотивы окружающих и распознавать неискренность.

Если Скорпион подозревает, что от него что-то скрывают, он вряд ли станет делать вид, будто ничего не заметил.

Стрельцы, родившиеся в конце ноября, ещё более прямолинейны.

Их планетой-покровителем считается Юпитер, который в астрологии связывают с поиском истины и мудростью.

Такие люди нередко высказываются настолько открыто, что могут поставить собеседника в неловкое положение.

Однако окружающие ценят их за отсутствие притворства.

К ноябрьским именинникам, по мнению астрологов, часто обращаются тогда, когда хотят услышать реальное положение дел, а не успокаивающие слова.

Декабрь — мудрость и практичные советы

В декабре рождаются Стрельцы и Козероги.

Декабрьские Стрельцы отличаются любознательностью, оптимизмом и любовью к откровенным разговорам.

Они охотно делятся своими наблюдениями и не считают нужным скрывать мнение, даже если оно отличается от общепринятого.

При этом их прямота нередко сопровождается юмором, благодаря чему даже неприятная правда воспринимается легче.

Козероги, появившиеся на свет в конце декабря, предпочитают более сдержанный подход.

Их покровителем считается Сатурн — планета, которую астрологи связывают с ответственностью, дисциплиной и жизненным опытом.

Поэтому честность декабрьских Козерогов часто проявляется в форме конкретных рекомендаций.

Они не просто указывают человеку на проблему, но и помогают найти решение.

Если друг оказался в сложной ситуации, Козерог скорее предложит реалистичный план действий, чем станет утешать его пустыми обещаниями.

Именно за надёжность и практичность окружающие особенно ценят представителей этого знака.

Почему прямолинейных людей любят, несмотря на резкость

Авторы астрологического материала отмечают, что откровенность не всегда бывает приятной. Иногда правда способна расстроить или даже обидеть.

Однако в долгосрочных отношениях искренность помогает укреплять доверие.

С человеком, который не привык льстить и притворяться, окружающим проще понимать, на что они могут рассчитывать.

И хотя мартовские, августовские, ноябрьские и декабрьские именинники выражают свои мысли по-разному, астрологи приписывают им общую черту — стремление быть настоящими.