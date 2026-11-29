Многие замечали небольшое отверстие на макушке знаменитых фигурок LEGO, но далеко не все задумывались, зачем оно нужно. Оказывается, эта особенность конструкции связана не только с возможностью менять причёски и головные уборы. У отверстия есть ещё одно назначение, связанное с безопасностью детей.

Как сообщает французское издание News Console, отверстие в голове минифигурки LEGO выполняет сразу две функции.

Первая вполне очевидна: конструкция позволяет закреплять на фигурке различные аксессуары, в том числе причёски, шлемы и головные уборы.

Однако вторая функция гораздо важнее.

Маленькое отверстие может помочь в опасной ситуации

Как объясняет издание, отверстие позволяет воздуху проходить через деталь. Если маленький ребёнок случайно проглотит голову фигурки и она застрянет в дыхательных путях, такая конструкция потенциально может обеспечить ограниченное прохождение воздуха.

Без отверстия деталь могла бы полностью перекрыть дыхательные пути.

При этом специалисты подчёркивают: наличие отверстия не делает игрушку безопасной для проглатывания. Даже если через застрявшую деталь проходит некоторое количество воздуха, ребёнку по-прежнему угрожает серьёзная опасность.

При подозрении на закупорку дыхательных путей необходимо немедленно вызвать экстренную помощь и оказать соответствующую первую помощь. Полагаться на отверстие в игрушке нельзя.

LEGO продолжает удивлять поклонников

Компания LEGO известна вниманием к деталям, причём некоторые особенности её продукции становятся понятны далеко не сразу.

В 2025 году производитель представил один из крупнейших наборов в истории серии LEGO Star Wars — «Звезда смерти» (Death Star, Ultimate Collector Series, 75419).

В комплект вошли 9023 детали и 38 минифигурок, среди которых Люк Скайуокер, Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин и другие персонажи знаменитой киносаги.

Разработчики предусмотрели и шуточную деталь — фигурку штурмовика в джакузи, отсылающую к видеоиграм LEGO Star Wars.

Рекомендованная стоимость набора составила около 1000 долларов.

Таким образом, даже крошечные элементы конструктора могут иметь неожиданное назначение. Однако родителям важно помнить, что мелкие детали игрушек всегда требуют особого внимания, особенно если в доме есть маленькие дети.