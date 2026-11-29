В воскресенье, 29 ноября, на Земле прогнозируются геомагнитные возмущения, которые могут достигать уровня G2. Причиной станет поток заряженных частиц, поступающий из корональной дыры на Солнце. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозам специалистов, в течение выходных ожидаются магнитные бури слабого уровня G1 с отдельными периодами усиления до G2, который считается умеренным.

Основное воздействие солнечной активности прогнозируется на 28 и 29 ноября. Уже к понедельнику, 30 ноября, геомагнитная обстановка должна стабилизироваться.

Что означает магнитная буря уровня G2

Для оценки геомагнитных возмущений используется пятиступенчатая шкала — от G1 до G5.

Уровень G1 соответствует слабой магнитной буре, а G2 — умеренной. Более высокие значения обозначают сильные, очень сильные и экстремальные геомагнитные возмущения.

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли.

На этот раз причиной ожидаемых возмущений станет высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры — области солнечной атмосферы, из которой частицы могут выходить в космическое пространство с повышенной скоростью.

Чем могут быть опасны магнитные бури

Геомагнитные возмущения уровня G2 способны влиять на работу некоторых технических систем.

В частности, возможны кратковременные нарушения радиосвязи, снижение точности спутниковой навигации и отдельные колебания напряжения в электросетях.

Кроме того, во время магнитных бурь повышается вероятность появления полярных сияний. При благоприятных условиях их иногда можно наблюдать значительно южнее обычных широт, в том числе в странах Балтии.

Однако возможность увидеть северное сияние в Латвии зависит не только от силы магнитной бури, но и от облачности, освещённости неба и других факторов.

Могут ли магнитные бури влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают периоды повышенной геомагнитной активности с головной болью, усталостью, нарушениями сна и перепадами настроения.

Особенно часто подобные жалобы встречаются среди людей, считающих себя метеочувствительными.

Вместе с тем убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, пока нет.

Специалисты советуют в такие дни придерживаться обычных рекомендаций по поддержанию здоровья: соблюдать режим сна, пить достаточно воды, не злоупотреблять кофеином и алкоголем, избегать чрезмерных нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать назначенное лечение и не списывать новые или выраженные симптомы исключительно на солнечную активность.

Когда магнитная буря закончится

Согласно опубликованному прогнозу Британской геологической службы, к понедельнику, 30 ноября, активность должна снизиться, а магнитосфера Земли — вернуться к более спокойному состоянию.

При этом прогнозы космической погоды могут уточняться по мере поступления новых данных о солнечном ветре.