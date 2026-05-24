Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бедная Латвия. Выявлено самое уязвимое место на границе балтийских стран 0 104

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница
ФОТО: Valsts kanceleja

Латвийская граница с Беларусью является самым неспокойным участком на границах стран Балтии, где в последние месяцы участились случаи гибридного давления и попытки незаконной миграции, заявил председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон.

На этой неделе Михкельсон принял участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии, которая прошла в Латгале. На ней обсуждались вопросы безопасности в регионе, противодействие угрозе беспилотников, а также гибридная деятельность России и Беларуси. Делегации посетили пограничную зону Латвии, России и Беларуси, в том числе пограничный пункт Патерниеки и пограничный кордон Друя на берегу Даугавы.

"Латвийская граница с Беларусью в настоящее время является самым неспокойным местом в трех странах Балтии. Только за первую половину сегодняшнего дня более 50 нелегальных мигрантов пытались проникнуть из Беларуси в Латвию, но были отброшены пограничниками", - написал Михкельсон в социальных сетях.

С августа 2021 года на границе Латвии было пресечено более 44 000 попыток незаконного пересечения. Это совместная гибридная операция России и Беларуси, цель которой - держать восточную границу Европейского союза под постоянным давлением. По оценке Михкельсона, пограничная инфраструктура Латвии в настоящее время является наиболее уязвимой среди стран Балтии, однако латвийским пограничникам помогают также сотрудники из Эстонии, Литвы и Финляндии.

Помимо миграционного давления, на встрече обсуждались инциденты с беспилотниками, произошедшие в странах Балтии в последние месяцы.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Латвия #беспилотники #Беларусь #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Озеро Дридзис
Изображение к статье: В Латвии в мае вступили в силу важные поправки к закону «О государственном социальном страховании». Эксклюзив!
Изображение к статье: Пустые парты
Изображение к статье: Всем спасибо, все свободны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Молния ударила в крыло самолета во время рейса в Мексику — пассажиры сняли пугающий момент на видео Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Официальное фото Аарона Лукаса
В мире
Изображение к статье: Ученые нашли «главную кнопку» выживания рака — открытие может изменить лечение опухолей
Техно
Изображение к статье: Почему смартфоны все чаще перегреваются — эксперты назвали главные причины
Техно
1
Изображение к статье: Женщина пьет лекарства.
Люблю!
Изображение к статье: Зола на участке: ошибка, которая может оставить вас без урожая!
Дом и сад
1
Изображение к статье: Молния ударила в крыло самолета во время рейса в Мексику — пассажиры сняли пугающий момент на видео Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Официальное фото Аарона Лукаса
В мире
Изображение к статье: Ученые нашли «главную кнопку» выживания рака — открытие может изменить лечение опухолей
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео