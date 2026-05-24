Латвийская граница с Беларусью является самым неспокойным участком на границах стран Балтии, где в последние месяцы участились случаи гибридного давления и попытки незаконной миграции, заявил председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон.

На этой неделе Михкельсон принял участие во встрече председателей комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии, которая прошла в Латгале. На ней обсуждались вопросы безопасности в регионе, противодействие угрозе беспилотников, а также гибридная деятельность России и Беларуси. Делегации посетили пограничную зону Латвии, России и Беларуси, в том числе пограничный пункт Патерниеки и пограничный кордон Друя на берегу Даугавы.

"Латвийская граница с Беларусью в настоящее время является самым неспокойным местом в трех странах Балтии. Только за первую половину сегодняшнего дня более 50 нелегальных мигрантов пытались проникнуть из Беларуси в Латвию, но были отброшены пограничниками", - написал Михкельсон в социальных сетях.

С августа 2021 года на границе Латвии было пресечено более 44 000 попыток незаконного пересечения. Это совместная гибридная операция России и Беларуси, цель которой - держать восточную границу Европейского союза под постоянным давлением. По оценке Михкельсона, пограничная инфраструктура Латвии в настоящее время является наиболее уязвимой среди стран Балтии, однако латвийским пограничникам помогают также сотрудники из Эстонии, Литвы и Финляндии.

Помимо миграционного давления, на встрече обсуждались инциденты с беспилотниками, произошедшие в странах Балтии в последние месяцы.