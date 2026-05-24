Рижская Восточная клиническая университетская больница (Гайльэзерс) в рамках Европейской недели тестирования с 25 по 29 мая приглашает жителей Латвии бесплатно сделать тесты на гепатит C и ВИЧ. Обещают анонимность.

Председатель правления Восточной больницы Вадим Белун считает, что такие акции помогают населению простым и доступным способом проверить свое здоровье и при необходимости быстро получить помощь специалистов.

Сдать анализы можно будет в трех пунктах приема анализов Восточной больницы, предварительно записавшись по телефону 6000 9970 (по рабочим дням с 8:00 до 17:00. Оператор сообщит доступное время записи).

Заразиться можно случайно

В больнице поясняют, что риск заражения гепатитом C может быть связан с ситуациями, предполагающими контакт с кровью, включая косметические процедуры, нанесение татуировок, половые контакты, а в отдельных случаях и медицинские манипуляции.

В то же время сегодня как для лечения гепатита C, так и ВИЧ доступны эффективные методы. Терапия гепатита C стало более коротким и хорошо переносится, а ВИЧ инфекция при соответствующей терапии является контролируемым хроническим состоянием.

Если тест положительный...

Каждому человеку, который пройдет тестирование в Восточной больнице, будет предоставлена информация о дальнейших действиях в случае положительного результата анализа.

В такой ситуации важно не откладывать обращение к семейному врачу за направлением и записаться к инфектологу в Восточной больнице.

Представители клиники также напоминают: бесплатно и анонимно сдать тесты на гепатит C и ВИЧ можно по всей Латвии - в пунктах профилактики. Информация о них доступна на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний - spkc.gov.lv в разделе "Найдите ближайший пункт профилактики ВИЧ"/"Atrodi sev tuvāko HIV profilakses punktu".