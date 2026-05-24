В отделениях неотложной помощи и приемных отделениях всех больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство одного-двух врачей - об этом на минувшей неделе сообщило Министерство здравоохранения.
Всех вылечат?
Латвийский Госконтроль недавно обнаружил критические проблемы в латвийской системе больниц: 700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно.
По мнению ревизоров, нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги - Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Им в этом году сократили финансирование.
В то время как мелким больницам - с очень небольшим потоком пациентов, фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход.
В ходе ревизии было установлено, что больницы всех уровней вместе не могут обеспечить более половины необходимых в приемных отделениях специалистов.
Новый порядок с нового года
Минздрав намерен пересмотреть финансирование отделений неотложной медпомощи и приемных отделений в больницах. Часть денег планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги наблюдения, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов стационарных услуг.
При этом часть специалистов из приемных отделений собираются перевести на работу дежурными врачами.
Новый порядок — пересмотренные уровни больниц и критерии работы отделений неотложной медпомощи — может вступить в силу уже 1 января 2027 года.
«Без денег - проблем не решить»
В свою очередь представители больниц выразили опасения по поводу решений Минздрава.
Латвийское общество больниц по-прежнему считает, что существующие проблемы невозможно будет решить без дополнительного финансирования, в то время как Минздрав пытается представить реформу сети больниц как изменения, возможные в рамках существующего финансирования.
Представители больниц вновь призвали Минздрав - до внесения проекта реформы на рассмотрение Кабинета министров - показать, каким образом планируемые изменения решат вопросы финансирования больниц, доступности персонала и нагрузки на отделения неотложной помощи.
Латвийское общество больниц ожидает, когда Минздрав представит отрасли полный проект реформы.
Нюансы грядущей реформы
В начале года Минздрав обнародовал большие перемены для латвийских больниц: переход к трехуровневой модели (вместо нынешних пяти) - многопрофильные больницы, региональные и местные больницы.
Специализированные больницы при этом планируется выделить в отдельную сеть.
Именно в больницах первой группы будут оказывать круглосуточную неотложную медицинскую помощь - и врач-специалист по внутренним болезням (терапия), и хирург. Кроме того, эти больницы будут предоставлять плановые услуги по внутренним болезням, включая терапию и уход за хроническими больными, а также дальнейшее лечение и реабилитацию пациентов после более сложного или тяжёлого лечения в больницах более высокого уровня.
В категорию многопрофильных больниц войдут:
• Рижская Восточная клиническая университетская больница;
• Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня;
• Детская клиническая университетская больница;
• Лиепайская региональная больница;
• Даугавпилсская региональная больница;
• Северокурземская региональная больница;
• Резекненская больница;
• Видземская больница.
В категорию региональных больниц включены:
• Елгавская городская больница;
• Екабпилсская региональная больница;
• Юрмальская больница;
• Кулдигская больница;
• Цесисская клиника;
• Мадонская больница;
• Огреская районная больница.
К местным больницам отнесены:
• Тукумская больница;
• Краславская больница;
• Объединение больниц Балви и Гулбене;
• Алуксненская больница;
• Сигулдская больница;
• Прейльская больница;
• Лудзенский медицинский центр;
• Лимбажская больница;
• Добельская и окружная больница;
• Бауская больница.
