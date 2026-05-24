Больницы с тревогой ждут перемен: как отреформируют скорую помощь в клиниках ЛР 4 264

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижская Восточная клиническая университетская больница.

В отделениях неотложной помощи и приемных отделениях всех больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство одного-двух врачей - об этом на минувшей неделе сообщило Министерство здравоохранения.

Всех вылечат?

Латвийский Госконтроль недавно обнаружил критические проблемы в латвийской системе больниц: 700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно.

По мнению ревизоров, нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги - Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Им в этом году сократили финансирование.

В то время как мелким больницам - с очень небольшим потоком пациентов, фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход.

В ходе ревизии было установлено, что больницы всех уровней вместе не могут обеспечить более половины необходимых в приемных отделениях специалистов.

Новый порядок с нового года

Минздрав намерен пересмотреть финансирование отделений неотложной медпомощи и приемных отделений в больницах. Часть денег планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги наблюдения, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов стационарных услуг.

При этом часть специалистов из приемных отделений собираются перевести на работу дежурными врачами.

Новый порядок — пересмотренные уровни больниц и критерии работы отделений неотложной медпомощи — может вступить в силу уже 1 января 2027 года.

«Без денег - проблем не решить»

В свою очередь представители больниц выразили опасения по поводу решений Минздрава.

Латвийское общество больниц по-прежнему считает, что существующие проблемы невозможно будет решить без дополнительного финансирования, в то время как Минздрав пытается представить реформу сети больниц как изменения, возможные в рамках существующего финансирования.

Представители больниц вновь призвали Минздрав - до внесения проекта реформы на рассмотрение Кабинета министров - показать, каким образом планируемые изменения решат вопросы финансирования больниц, доступности персонала и нагрузки на отделения неотложной помощи.

Латвийское общество больниц ожидает, когда Минздрав представит отрасли полный проект реформы.

Нюансы грядущей реформы

В начале года Минздрав обнародовал большие перемены для латвийских больниц: переход к трехуровневой модели (вместо нынешних пяти) - многопрофильные больницы, региональные и местные больницы.

Специализированные больницы при этом планируется выделить в отдельную сеть.

Именно в больницах первой группы будут оказывать круглосуточную неотложную медицинскую помощь - и врач-специалист по внутренним болезням (терапия), и хирург. Кроме того, эти больницы будут предоставлять плановые услуги по внутренним болезням, включая терапию и уход за хроническими больными, а также дальнейшее лечение и реабилитацию пациентов после более сложного или тяжёлого лечения в больницах более высокого уровня.

В категорию многопрофильных больниц войдут:

• Рижская Восточная клиническая университетская больница; 
• Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня; 
• Детская клиническая университетская больница; 
• Лиепайская региональная больница; 
• Даугавпилсская региональная больница; 
• Северокурземская региональная больница; 
• Резекненская больница; 
• Видземская больница.

В категорию региональных больниц включены:

• Елгавская городская больница; 
• Екабпилсская региональная больница; 
• Юрмальская больница; 
• Кулдигская больница; 
• Цесисская клиника; 
• Мадонская больница; 
• Огреская районная больница.

К местным больницам отнесены:

• Тукумская больница; 
• Краславская больница; 
• Объединение больниц Балви и Гулбене; 
• Алуксненская больница; 
• Сигулдская больница; 
• Прейльская больница; 
• Лудзенский медицинский центр; 
• Лимбажская больница; 
• Добельская и окружная больница; 
• Бауская больница.
#больницы #медицина #Минздрав #Латвия #финансирование
Антон Городницкий
