В отделениях неотложной помощи и приемных отделениях всех больниц в круглосуточном режиме будет обеспечено непрерывное дежурство одного-двух врачей - об этом на минувшей неделе сообщило Министерство здравоохранения.

Всех вылечат?

Латвийский Госконтроль недавно обнаружил критические проблемы в латвийской системе больниц: 700 млн евро ежегодно тратятся неэффективно.

По мнению ревизоров, нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги - Рижской Восточной клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Им в этом году сократили финансирование.

В то время как мелким больницам - с очень небольшим потоком пациентов, фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход.

В ходе ревизии было установлено, что больницы всех уровней вместе не могут обеспечить более половины необходимых в приемных отделениях специалистов.

Новый порядок с нового года

Минздрав намерен пересмотреть финансирование отделений неотложной медпомощи и приемных отделений в больницах. Часть денег планируется направить на обеспечение дежурных врачей, услуги наблюдения, улучшение доступности амбулаторной помощи и пересмотр тарифов стационарных услуг.

При этом часть специалистов из приемных отделений собираются перевести на работу дежурными врачами.

Новый порядок — пересмотренные уровни больниц и критерии работы отделений неотложной медпомощи — может вступить в силу уже 1 января 2027 года.

«Без денег - проблем не решить»

В свою очередь представители больниц выразили опасения по поводу решений Минздрава.

Латвийское общество больниц по-прежнему считает, что существующие проблемы невозможно будет решить без дополнительного финансирования, в то время как Минздрав пытается представить реформу сети больниц как изменения, возможные в рамках существующего финансирования.

Представители больниц вновь призвали Минздрав - до внесения проекта реформы на рассмотрение Кабинета министров - показать, каким образом планируемые изменения решат вопросы финансирования больниц, доступности персонала и нагрузки на отделения неотложной помощи.

Латвийское общество больниц ожидает, когда Минздрав представит отрасли полный проект реформы.

Нюансы грядущей реформы

В начале года Минздрав обнародовал большие перемены для латвийских больниц: переход к трехуровневой модели (вместо нынешних пяти) - многопрофильные больницы, региональные и местные больницы.

Специализированные больницы при этом планируется выделить в отдельную сеть.

Именно в больницах первой группы будут оказывать круглосуточную неотложную медицинскую помощь - и врач-специалист по внутренним болезням (терапия), и хирург. Кроме того, эти больницы будут предоставлять плановые услуги по внутренним болезням, включая терапию и уход за хроническими больными, а также дальнейшее лечение и реабилитацию пациентов после более сложного или тяжёлого лечения в больницах более высокого уровня.

В категорию многопрофильных больниц войдут:

• Рижская Восточная клиническая университетская больница; • Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня; • Детская клиническая университетская больница; • Лиепайская региональная больница; • Даугавпилсская региональная больница; • Северокурземская региональная больница; • Резекненская больница; • Видземская больница.

В категорию региональных больниц включены:

• Елгавская городская больница; • Екабпилсская региональная больница; • Юрмальская больница; • Кулдигская больница; • Цесисская клиника; • Мадонская больница; • Огреская районная больница.

К местным больницам отнесены: