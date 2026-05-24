Cамозанятым жителям Латвии упростили жизнь. Эмигрантам-пенсионерам тоже сделали поблажку 0 510

Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии в мае вступили в силу важные поправки к закону «О государственном социальном страховании».

В Латвии в мае вступили в силу важные поправки к закону «О государственном социальном страховании», сообщает Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

Разбираемся, что именно изменилось.

Прогноз больше не нужен

Главное новшество — это отмена обязанности самозанятых заранее сообщать налоговой службе о своих планируемых доходах.

Раньше работающие на себя жители должны были подавать специальное заявление в Службу государственных доходов (СГД) – раз в год или поквартально. Теперь это требование полностью исключено из закона.

Что важно: как разъясняет ГАСС, эти поправки имеют обратную силу и распространяются на ВЕСЬ период, начиная с 1 января 2026 года.

ГАСС также подчеркивает: это послабление касается абсолютно всех самозанятых лиц. Сюда входят как плательщики налога на микропредприятия, так и получатели авторских вознаграждений (гонораров).

Льготы за сотрудников с инвалидностью

ГАСС также указывает на еще одно важное новшество, которое вступило в силу задним числом - с 1 января 2026 года. Оно касается работодателей и призвано стимулировать найм людей с инвалидностью.

Теперь работодателям больше не придется доплачивать минимальные обязательные соцвзносы за работников, имеющих 3-ю группу инвалидности, если их зарплата меньше минимальной.

Это серьезное расширение льготы, поскольку до сих пор такое освобождение действовало исключительно для работников с 1-й и 2-й группами инвалидности, а также для детей-инвалидов.

Пенсии и пособия — в зарубежные банки

Очень важная новость для тех, кто уехал или планирует уехать из Латвии. ГАСС получило официальное право переводить латвийские пенсии и пособия на счета, открытые в платежных учреждениях других стран Европейского союза или Великобритании.

Более того, люди, проживающие в «третьих странах» – за пределами Латвии или ЕС, тоже смогут получать деньги на счет в местном банке или финансовой организации — главное, чтобы платеж можно было зачислить в евро.

Антон Городницкий
