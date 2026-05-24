Цены на серийные квартиры в окрестностях Риги: везде одна тенденция 0 431

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
Аналитики собрали данные о серийном рынке квартир в Рижском регионе — Огре, Каугури, Саласпилсе и Елгаве.

Огре

В апреле 2026 года цены на серийные квартиры в Огре выросли на 1,5%. Средняя цена одного квадратного метра квартир достигла 939 EUR/м². В апреле цены на квартиры в Огре были на 6% выше, чем в начале 2026 года.

Каугури, Юрмала

В Каугури цены на серийные квартиры в апреле 2026 года выросли на 1,2%. Средняя цена серийных квартир в апреле составляла 863 EUR/м². С начала 2026 года цены на квартиры в Каугури выросли на 4%.

Саласпилс

В Саласпилсе цены на квартиры в апреле 2026 года выросли на 1,1%. Средняя цена за один квадратный метр квартир выросла до 895 EUR/м². В апреле цены на серийные квартиры в Саласпилсе были на 5% выше, чем в начале этого года.

Елгава

В Елгаве цены на квартиры в апреле 2026 года выросли на 1,1%. Средняя цена серийных квартир в апреле в Елгаве составляла 791 EUR/м². Цены на квартиры в Елгаве в апреле были на 3% выше, чем в начале 2026 года.

По мнению редакции, заметить главную тенденци этого анализа не так уж сложно - цены растут. Как долго этот процесс будет продолжаться - поживем-увидим.

Автор - Андрей Хазов
