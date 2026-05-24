День Кирилла и Мефодия. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 24 мая 2026 года? 2 1397

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
24 мая 2026 года празднуется память святых Кирилла и Мефодия, «родителей» русской азбуки.

О чем вспоминают православные 24 мая 2026 года

Кирилл и Мефодий были родными братьями и родились в знатной византийской семье в городе Солуни (это ныне греческий город Фессалоники). Мефодий был самым старшим из семи братьев, а Константин (в монашестве он стал Кириллом) — самым младшим.

Когда младшему брату исполнилось 12 лет, дети осиротели. Младшего сына отдали на воспитание к священнику Феоктисту — очень влиятельному и очень высокого уровня в патриаршей канцелярии. Молодой человек блистал талантами и получил самое лучшее образование, которое могло быть предложено ему в то время. Будучи совсем юным, он решил стать священнослужителем.

Кирилл получил почетную должность хранителя библиотека кафедрального православного храма — Святой Софии. Сам он мечтал об уединенной жизни в монастыре, но по указу императора вынужден был вести публичную жизнь, разъезжая по городам и странам для участия в богословских диспутах и чтения проповедей.

Мефодий же первую часть жизни посвятил военной карьере и дослужился до ранга правителя одного из подчиненных Византии славянских княжеств. Он пробыл на этой должности 10 лет и за это время прекрасно выучил славянский язык. А потом принял монашеский сан и стал служить в одном из монастырей на горе Олимп. Туда же через некоторое время сумел переселиться и его младший брат.

Вокруг них собралась группа единомышленников, которая стала обдумывать идею создания славянской азбуки. Она, по их замыслу, могла бы упростить переход населявших включенные в Византийскую империю земли славян-язычников христианству. И уж когда князь Ростислав призвал их в Моравию (это территория современной Чехии) для проповеди православия, стало совсем очевидно, что без письменности это будет сделать сложнее. Братья создали алфавит и перевели основные богослужебные книги с греческого на славянский.

Затем они попросили разрешения лично у папы Римского проповедовать и служить в храмах на славянском. Все это дало невероятный толчок не только к распространению христианства, но и к развитию всего региона. Кирилл заболел в Риме, принял схиму и скончался, а Мефодий вернулся в Моравию, где был избран в епископы.

Смысл праздника

В этот день чтятся люди, которые сделали огромный шаг, чтобы страна наша обрела истинную веру. А с точки зрения светской, еще и сделала рывок в культуре, просвещении, науки.

Что можно делать 24 мая 2026 года

День следует посвятить отдыху.
Приберитесь в доме, но без фанатизма.
Нужно приготовить побольше еды и собрать за столом всю семью.
Удобный день для разрыва отношений, все может пройти гладко и спокойно.

Что нельзя делать 24 мая 2026 года

В этот день не принято работать в огороде и саду.
Нельзя объясняться в любви, скорее всего последует отказ.
Не стоит совершать крупные покупки.
Не начинайте новых дел.
Не стоит подметать в доме, особенно незамужним.
Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
