Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еду я в автобусе, а тут воздушная тревога. Что делать и куда бежать? 1 362

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобус

В случае угрозы в воздушном пространстве пассажиры общественного транспорта не будут оставлены на дороге, где остановилось транспортное средство, и после окончания угрозы рейс будет завершен, сообщили в Министерстве сообщения.

Это предусматривают разработанные министерством для подведомственных учреждений и предприятий, в том числе для региональных перевозчиков, принципы действий в случае угрозы в приграничных краях на востоке Латвии. Они определяют действия перевозчиков, включая информирование пассажиров.

Как сообщил госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков, в случаях угрозы в воздушном пространстве главное - обеспечить безопасность пассажиров, поэтому в региональных поездах и автобусах машинисты и водители будут информировать пассажиров о необходимых действиях. "Главное, о чем в таких случаях следует помнить пассажирам, - никто не будет оставлен на дороге или в том месте, где остановился поезд", - подчеркнул Жидков.

В случае рассылки оранжевого предупреждения на соответствующей территории транспорт не будет отправляться в рейсы до ее окончания и въезжать на территорию, где действует угроза. В ситуациях, когда нет прямой и очевидной угрозы, рейсы будут продолжены, если из зоны действия угрозы можно выехать в течение 20 минут. Если это невозможно, транспортное средство должно доехать до ближайшего места, где пассажиры и водитель могут укрыться.

В железнодорожном сообщении в случае угрозы по возможности должна быть организована эвакуация людей в залы ожидания на станции.

×
Читайте нас также:
#авиация #Латвия #транспорт #эвакуация #безопасность #пассажиры #угроза #министерство сообщения #общественный транспорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кирилл и Мефодий
Изображение к статье: Поиски дрона на озере Дридзис
Изображение к статье: НАТО и военный дрон в небе Балтии
Изображение к статье: Автономная базовая станция мобильной связи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Усик
Спорт
В мире
Изображение к статье: Полезный удлинитель
Техно
Изображение к статье: Кровать.
Люблю!
В мире
6
Изображение к статье: Зонтик
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Усик
Спорт
В мире
Изображение к статье: Полезный удлинитель
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео