25 мая 2026 года вспоминают одно из ранних отцов церкви святого Епифания Кипрского. Он считается одним из великих чудотворцев. В народе его называют Рябиновкой. В этот день обычно начинает цвести рябина.

О чем вспоминают в Церкви 25 мая 2026 года

Епифаний жил в IV веке в Финикии (теперь это территория Ливана). Он был из хорошей семьи, получил прекрасное образование. А к вере пришел уже во взрослом возрасте — он случайно увидел, как монах отдает свою одежду нищему, удивился этой ситуации, разговорился с ним и услышал проповедь про Господа.

Вскоре он принял христианство и ушел в монастырь. Человек он был ученый, а потому занялся там переписыванием греческих книг. Он так много и истово молился, что за подвиги свои получил дар чудотворения. Тогда он в одиночестве ушел в пустыню.

Там его однажды взяли в плен разбойники, но он сумел так пламенно проповедовать, что вскоре его отпустили, все они перестали делать черные дела, а один и вовсе стал верным учеником Епифания на долгие годы. Потом они вместе выстроили в пустыне монастырь Спанидрион. А затем по просьбе жителей кипрского города Саламин он стал там епископом.

Он был удивителен тем, что имел дарование во время каждой литургии видеть сошествие святого духа на святые дары. Он благодаря провидению предсказал свою смерть. Тело его погребли в специально построенном для этого храме на Кипре. На седьмом вселенском соборе его назвали отцом и учителем Церкви.

Смысл праздника

В этот день вспоминается святой, который стоял в основании нашей веры, создавал ее основу.

Что можно делать 25 мая 2026 года

Принято сажать рябину. Хорошо пойти к водоему и полюбоваться открывающимися в этот день кувшинками. Хорошо надеть красную одежду. Очень важно заниматься благотворительностью. Нужно вести себя мягко и мило. Нужно убраться на кухне.

Что нельзя делать 25 мая 2026 года*