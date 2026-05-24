Ночь будет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, воздух остынет до +7...+12 градусов.

В Риге в течение ночи облачность увеличится, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +12...+14 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, после обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +17…+22 градусов, в прибрежных районах будет немного прохладнее - +14…+16 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого.

В Риге день будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, северо-запада, после обеда - порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.