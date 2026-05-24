Из-за дронов некоторые латвийские школы переводят на дистанционное обучение 1 212

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пустые парты

Учитывая частые оповещения по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении.

В Резекненской 2-й средней школе для учащихся 4-8-х и 10-11-х классов учебный процесс будет организован удаленно.

В Резекненской 3-й основной школе ученики 3-9-х классов будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации.

В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся 5-12-х классов обучение будет организовано частично дистанционно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации.

Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке.

#Резекне #образование #безопасность #экзамены #технологии #школы #дистанционное обучение #угроза #дроны
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
