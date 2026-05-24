Национальные вооруженные силы (НВС) сегодня завершили поисковые работы в озере Дридзис в Краславском крае, Комбульской волости, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон, сообщил представитель НВС Робертс Скраучс.

Представитель НВС сказал, что дрон распался на несколько небольших частей, и в воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено.

Пока еще не известно, что это был за дрон. Все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться.

Доступ к озеру больше не ограничен.

Напомним, что Государственная полиция в субботу около 8 часов получила от жителей информацию о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где при соприкосновении с водой он сдетонировал. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уже ранее писалось в латвийских общественных СМИ, в глубинах озера Дридзис скрываются огромные богатства: живое серебро - рыба. Такое разнообразие видов, как в здешних водах, мало где встретишь. Да и клюёт отлично!

Особый разговор о ряпушке. Это один из видов лососеобразных рыб, который в 30-х годах прошлого столетия встречался в 30 озёрах, в середине прошлого века - уже только в 11; а в 90-х годах ряпушка осталась лишь в 5 озёрах - Эжезерс, Леяс, Нирза, Разна и Усмас. Это означает, что важный промысловый вид рыбы исчезает из наших озёр. С 1995 года ряпушка занесена в Красную книгу Латвии как редкий вид 3-й категории и включена в Латвийский список особо охраняемых видов с ограниченным использованием.

В Дридзисе ряпушки больше, чем в других озерах Латвии. Кроме нее в озере обитает 14 других видов рыб.

Дридзис иногда называют латвийским Байкалом.

И хотя российское озеро в 25 с лишним раз глубже латвийского, общее между ними есть: тектоническое происхождение, кристально-чистая вода, обилие рыбы, и удивительной красоты пейзажи.

Как говорят местные жители, увидев Дридзис однажды, уже не забудешь его никогда, рассказывало не так давно об озере Государственное латвийское общественное СМИ.