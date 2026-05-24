В Латвии леопардовый слизень (Limax maximus) — это крупный нетипичный вид, также известный как milzu kailgliemezis (или тигровый слизень). Встречается в парках, садах и подвалах по всей территории страны. Главная польза — он охотно поедает яйца и молодь смертельно опасного инвазивного испанского слизня (Arion vulgaris).

Как выглядит леопардовый слизень

Взрослый леопардовый слизень достигает внушительных размеров — от 10 до 20 сантиметров в длину. Свое название он получил благодаря характерной пятнистой окраске, напоминающей леопардовый узор.

Многие ошибочно полагают, что крупные размеры слизней — следствие мутаций. Это не так.

Как объясняет биолог Дмитрий Сафонов, то, что мы наблюдаем, — классическая адаптация, результат действия естественного отбора, который из уже существующих генетических вариантов отбирает наиболее приспособленные.

С эволюционной точки зрения слизни представляют собой яркий пример конвергентной эволюции. Миллионы лет назад существовали различные улитки с раковинами. Но некоторые из них оказались в условиях, где носить на себе тяжелый «домик» стало невыгодно.

В излюбленные места обитания — густую влажную подстилку и узкие почвенные щели — с раковиной просто невозможно проникнуть. Необходимость сохранять влагу также играет роль: без раковины моллюски быстро высыхают на солнце, а в лесной подстилке влажность достигает 100%.

Сообщает Сафонов и еще один факт: разные, не связанные между собой группы улиток независимо друг от друга и в разное время отказались от раковины, придя к одному и тому же эволюционному решению.

В результате появились многочисленные виды слизней, которые внешне похожи, но не являются близкими родственниками. У леопардового слизня, как и у других видов, сохранился лишь маленький рудимент — известковая пластинка, спрятанная под мантией. Это все, что осталось от раковины предков после миллионов лет эволюции.

Из вредного для растений — слизни могут переносить бактерии и грибы, а из вредного для человека и животных — яйца гельминтов, а из полезного - они препятствуют распространению испанских слизней.

Рацион леопардового слизня

В отличие от прожорливого испанского слизня, леопардовый практически не вредит культурным растениям.

Его меню состоит из грибов и лишайников, разлагающейся органики, мертвых беспозвоночных (гусениц, мух, жуков, дождевых червей). Но от кошачьего или собачьего корма, если он остается на даче, не откажется.

Особенная ценность для садоводов заключается в том, что леопардовый слизень — хищник и каннибал. Он активно поедает других слизней, причем живых, включая опасного испанского, а также их яйца. Ему необходима белковая пища, и молодые моллюски становятся его добычей. По словам биолога, на дачном участке леопардовый слизень скорее помощник, чем вредитель. Культурные растения его практически не интересуют — только в случае полного отсутствия другой пищи.

Где обитает?

Леопардовый слизень предпочитает влажные и тенистые места: теплицы и парники, компостные кучи, сырые погреба, лесную подстилку. На открытом солнце его увидеть почти невозможно — без раковины он быстро теряет влагу.