Помните воздух нашей молодости? Рига была городом весьма пахучим. Выйдешь на морозец, и сразу – запах гари, из котельных, тогда углем топили. Летом, особо до середины восьмидесятых островато пахло мусорной гнильцой, что вперемешку с выхлопами солярки венгерских автобусов давало уже нечто похожее на смог.

Вдобавок, тогда ведь вовсю трудились промышленные предприятия. Когда ветерок дул со стороны кондитерских «Лаймы» или «17 июня», то было приятно – а вот амбре кожевенной фабрики «Космос» так себе. И тополя еще не вырубили – у мамы, что ни отпуск, была аллергия на это вот все…

Ныне в столице Латвии воздушные массы настолько очистились, что власти города дают старт многолюдным марафонам, участники коих как бы сертифицируют своими легкими качество столичной атмосферы.

Два часа максимального загрязнения

Рижское энергетическое агентство нашло тому экспериментальные подтверждения: с сентября 2025 по март 2026 года 117 старшеклассников столицы бегали по улицам, паркам и лесам, тестируя образцы воздуха сенсорами AtmoTube Pro (собрали, ни много ни мало – 690 000 данных!), а также провели опрос 1209 рижан и жителей пригородов.

«Качество воздуха в целом удовлетворительно по нынешнему стандарту, – сделали вывод ученые, – однако в измерениях есть кратковременные максимумы загрязнения». А именно – с 7.30 до 9 утра, и в период с 16 до 18 часов. То есть, автомобильные часы пик, когда вся Рига встает на колеса, дабы отправиться на работу, либо же с нее.

Точно так же географическое распределение загрязнения неравномерно – по большей части оно концентрируется на улицах и перекрестках исторического Центра, где сравнительно узкая дорожная сеть с плотной застройкой препятствует проветриванию.

Главными источниками твердых частиц остаются процессы горения. Наибольшую долю – 82%, составляют так называемые PM2.5 — это мельчайшие твердые и жидкие микрочастицы, находящиеся в воздухе, размером от 0,001 до 2,5 микрометра (они в 30 раз тоньше человеческого волоса). Подобные частицы образуются от выхлопных газов автомобилей, выбросов заводов, лесных пожаров, сжигания угля и опилок, и даже – дыма сигарет.

Какой у вас профиль мобильности?

Как ни странно, но столичный житель, который вроде бы должен являться более обеспеченным – по факту гораздо реже представляет собой автовладельца, чем обитатель пригородов Риги. Соответственно, 59 и 73 процента. В нашем городе самым распространенным жилищем является типовое многоквартирное здание времен плановой экономики – а в Пририжье частный дом.

Соответственно, и семейный уклад различный – рижане весьма часто уже вырастили детей (в 63% домохозяйств их нет вовсе!), соответственно, доставлять на учебу надобности нет. Еще в опросах жителей окраинных городков поселков выяснилось, что работают-то они в Риге (хотя основной подоходный налог платят в своем самоуправлении).

Соответственно, «профиль мобильности» окружающих город поселений, диктует весьма длительное перемещение в столицу – 57% проводит в езде от получаса до полутора часов, а 20% еще дольше. И только 25% пририжских жителей передвигаются на своих двоих, либо на велосипеде. Для сравнения – среди собственно рижан, пешеходов или пользователей двухколесного транспортного средства, уже 52%!

Личный опыт

Ваш автор ныне передвигается, как ему кажется, функционально: если нет особой спешки, и нужно только в пару мест – то вполне поможет наш действительно неплохой общественный транспорт.

Цейтнот, плохая погода, дальние и нестандартные маршруты – ну тогда заводим машинку. Так что без фанатизма – чисто расчет. В троллейбусе и трамвае, которые, кажется, способны связать любые, даже самые невообразимые точки Риги, так приятно порой погрузиться в чтение. Раз даже обнаружил, что еду с Вецмилгрависа не на 24-м, а на 29-м автобусе – только когда на табло возникла остановка «Ланга» (имеется в виду речка). Мы давно ехали не в сторону вокзала, а огибали Кишэзерс…

А вот в годину ковида, когда закрыли все общественные заведения, в том числе излюбленный бассейн – дорабатывал физические нагрузки пешими переходами, вовсе транспортом не пользуясь. В день получалось минимум по 8, а максимум по 16 км. Так что «высокой структурной зависимости от автомобиля», которую констатировали участники исследования – не страдаю.

Почему в транспорте много молодых барышень

Отчего 44% не использует общественный транспорт? Именно такую впечатляющую статистику выдало социсследование в рамках «воздушного» проекта. С такими показателями наше муниципальное предприятие обречено ориентироваться на дотационную клиентуру – и находиться под постоянным финансовым прессингом примерно 20% безбилетников.

Дело в том, что людей, достигших мало-мальски приемлемого уровня жизни, не удовлетворяет предлагаемая Rīgas satiksme логистика, время ожидания, удобства в пути. «Автоориентируемыми» остаются и большинство молодых людей, которые ныне, вроде бы, заточены на «зеленую» повестку – 75% используют общественный транспорт, велосипеды, передвигаются пешком. Но в будущем более половины выберут именно авто – просто пока еще нету денюжки.

«Кто все эти люди?»

Все же в европейских городах-миллионниках ситуация несколько иная: совсем недавно довелось покататься по весенней Вене в метро и на трамвае, так публика там вполне себе буржуазна. Владение авто давно перестало быть в Старом Свете явлением статусным, более того – социальный профиль продвинутого горожанина характеризуется его бережным отношением к природе.

С другой стороны, молодая рижанка, несколько лет проработавшая в Москве, по возвращению в родные пенаты, долго не могла привыкнуть к клиентуре нашего общественного транспорта: «Кто все эти люди? Какие-то бомжи и сумасшедшие!»

Увы, маргинальное поведение является весьма распространенным явлением в нашем транспорте – самые выдающиеся примеры социальной антропологии представляют собой затейливые рижские пьяницы. К счастью, габариты рижских средств передвижения позволяют дистанцироваться от проблемных персонажей, хотя, если повезет прокатиться в тот самый час пик, то острые ощущения гарантированы…

Что же делать?

Выводы исследования о воздухе: он может сделаться еще чище, если удастся полностью интегрировать рижский общественный транспорт и пригородное железнодорожное сообщение. Прибывая на станции, превратившиеся в «пункты мобильности», и пересаживаясь на общественный – жители пригородов разгрузят ведущие в Ригу магистрали. Тому порукой послужит единый билет RS/ViVi.

Также по-прежнему в повестке дня – строительство просторных бесплатных автостоянок типа Park & Ride, на коих можно будет оставить машину при въезде в столицу. Здесь, впрочем, существуют два коренных препятствия:

землеотвод под такие проекты весьма дорог даже на окраинах;

а хитрые жители окрестных рижских домов будут влезать на такие парковки для постоянного хранения своих авто.

Хотя, может быть, в будущем введут искусственно-интеллектуальную систему считывания номеров, анализирующую место регистрации собственников авто.

Ну и конечно же, «иерархия микромобильности» для наших властей означает ползучий запрет на движение авто в Центре. Хотя эта тема достойна уже другого исследования.