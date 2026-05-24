Рижская дума опубликовала план спасения рижан в случае воздушной тревоги. План доступен только на латышском языке. Похоже, немцы, англичане и французы будут бегать по городу, не зная, куда спрятаться.

Через пару недель после начала регулярных прилетов дронов по объектам на востоке Латвии спохватились власти Риги. В последний рабочий день этой недели они подготовили, презентовали на пресс-конефренции и опубликовали на городском сайте план действий, которые гражданскому населению необходимо предпринять во время воздушной тревоги.

На сайте отсутствует план спасения на языках стран ЕС. Возможно, это такая мотивация к изучению госязыка: захочешь жить – выучишь латышский. А может быть руководству Рижской думы не жалко союзников? Пусть о них Макрон и Мерц заботится.

Ну а кто позаботиться о половина жителей столицы Латвии, которые говорят и думают на русском языке? Спасение обстреливаемых дело рук самих обстреливаемых?

О том, что во время налета начнется паника и хаос, свидетельствуют и данные опроса, в котором приняло участие более 1000 человек. Шесть и каждых семи человек (85 процентов) не знают, как действовать в случае атаки дронов. Рассказываем.

Портал bb.lv публикует перевод подготовленного властями плана спасения во время воздушной тревоги:

Как подготовиться заранее

– определить наиболее безопасные места для укрытия дома, на работе и в повседневных маршрутах;

– обсудить действия в чрезвычайных ситуациях с членами семьи и детьми;

– подготовить тревожную сумку с медикаментами, водой, фонариком, пауэрбанком (зарядное устройство), наличными деньгами и копиями документов.

Как действовать в случае тревоги

Если получено экстренное уведомление о возможной угрозе:

– рекомендуется не покидать здания и находиться подальше от окон и стеклянных поверхностей;

– не пользоваться лифтами;

– если человек находится на улице — как можно быстрее пройти в помещение;

– по возможности прекратить передвижение и следить за официальной информацией.

В свою очередь, услышав звук приближающегося дрона:

– необходимо немедленно искать наиболее безопасное укрытие;

– рекомендуется соблюдать так называемый «принцип двух стен»;

– в многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или на лестничную клетку; находящимся на улице нужно искать ближайшее укрытие или защиту.