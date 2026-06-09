Несмотря на значительный рост расходов на лечение редких заболеваний за последние годы, в Латвии по-прежнему не хватает средств для обеспечения всех пациентов необходимыми препаратами. Сейчас в очереди на новые компенсируемые лекарства находятся 130 человек.

В Латвии сохраняется проблема финансирования лечения редких заболеваний. Хотя за последние годы государственные расходы на эту сферу существенно выросли, средств по-прежнему недостаточно для покрытия всех потребностей пациентов, пишет Diena.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с 2019 по 2025 год на лечение редких заболеваний было направлено в общей сложности 92,2 миллиона евро. Однако в этом году финансирование сократилось — с 22,7 миллиона евро в прошлом году до 20,7 миллиона евро в нынешнем.

Одновременно министерство запросило почти 13 миллионов евро на расширение доступа к новым лекарствам и улучшение диагностики редких заболеваний. Пока неизвестно, будут ли эти средства предусмотрены в государственном бюджете.

Самая острая проблема связана с доступностью медикаментов. По данным Национальной службы здравоохранения, в очереди на получение новых компенсируемых лекарств сейчас находятся 130 пациентов с различными диагнозами. Для обеспечения их лечения требуется дополнительно 12,98 миллиона евро.

Для самих пациентов это означает, что даже при наличии эффективных препаратов доступ к ним может зависеть не от медицинских показаний, а от наличия финансирования.

В то же время представители системы здравоохранения подчёркивают, что за последние годы ситуация всё же улучшилась. Если в 2019 году лечение за государственный счёт получал 31 пациент, а расходы составляли около 4 миллионов евро, то в 2025 году финансирование лечения достигло 17,7 миллиона евро, а помощь получают уже 149 человек.

Помимо редких заболеваний, бюджетные ограничения затрагивают и другие направления. Сокращено финансирование компенсируемых лекарств и медицинских материалов, а также отдельных лабораторных исследований.

Вместе с тем в этом году предусмотрены дополнительные средства на ряд специализированных медицинских услуг. В частности, финансирование получили генетические обследования для семей, проходящих медицинское оплодотворение, лечение редких заболеваний твёрдых тканей зубов и неинвазивное пренатальное тестирование беременных женщин из групп повышенного риска.

Вопрос о выделении дополнительных миллионов евро на новые лекарства остаётся открытым. От решения правительства будет зависеть, смогут ли пациенты, уже ожидающие своей очереди, получить современные методы лечения в ближайшие годы.