В одном из многоквартирных домов Пурвциемса за выходные пришлось демонтировать аварийные элементы сразу нескольких балконов. Ситуация оказалась не неожиданной: жильцы признают, что конструкции десятилетиями не ремонтировались, однако договориться о финансировании работ собственники так и не смогли.

Инцидент произошёл в доме на улице Стайцелес. После сообщений о разрушении балконных конструкций на место прибыли спасатели, которые с помощью автолестницы обследовали фасад и убедились, что от балконов не отвалятся новые фрагменты, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам жителей, одна из конструкций буквально начала рассыпаться на глазах.

«Мы выглянули в окно и увидели, что панель висит. Сразу позвонили по номеру 112. Приехали пожарные и полиция», — рассказала жительница квартиры на шестом этаже.

Менее чем за два часа спасатели демонтировали опасные элементы на трёх балконах и огородили территорию возле дома.

Для многих жильцов произошедшее не стало сюрпризом. Дом был построен почти 55 лет назад, и за всё это время капитальный ремонт балконов так и не проводился. Некоторые жители признаются, что давно перестали пользоваться балконами из-за опасений за безопасность.

«Мы живём здесь полтора года. За всё время я выходила на балкон всего несколько раз — только чтобы помыть окна», — рассказала одна из жительниц дома.

Проблема характерна не только для этого здания. Во многих соседних домах балконы уже закрыты защитными конструкциями или полностью выведены из эксплуатации. В отдельных случаях вместо полноценного балкона остаётся лишь небольшая площадка возле двери.

По словам представителей обслуживающего предприятия «Rīgas namu pārvaldnieks», основная сложность заключается в том, что балконы относятся к общей собственности дома, но есть далеко не у всех квартир. В результате владельцы квартир без балконов часто не готовы поддерживать дорогостоящие ремонтные работы, а решения годами откладываются.

«Чем дольше откладывать ремонт, тем выше риск, что балкон со временем станет аварийным», — отмечают в компании.

Дополнительной проблемой стало то, что часть накоплений дома регулярно приходится тратить на другие аварийные работы. В результате средств на ремонт балконов не хватает.

Сейчас инженеры проводят обследование всех конструкций. До завершения проверки жильцам официально запрещено пользоваться балконами. После получения заключения специалисты и собственники квартир должны будут принять решение о дальнейших действиях. Среди возможных вариантов рассматриваются демонтаж аварийных конструкций, восстановление балконов или более масштабная реконструкция фасада.

Случай в Пурвциемсе показывает проблему многих советских многоквартирных домов: отложенный на десятилетия ремонт в какой-то момент превращается из вопроса комфорта в вопрос безопасности.