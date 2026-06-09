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Через 20 лет можем остаться без жилья: в Латвии ищут миллиарды на ремонт советских многоэтажек 9 1568

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многоэтажные дома в Пурвциемсе
ФОТО: LETA

Большинство многоквартирных домов в Латвии приближаются к возрасту, когда им необходим не просто косметический ремонт, а масштабная реновация. По оценкам специалистов, на продление срока службы таких зданий потребуется более 21 миллиарда евро.

Латвия столкнулась с растущей проблемой старения жилого фонда. Чтобы около 26 тысяч многоквартирных домов могли оставаться пригодными для проживания ещё как минимум два десятилетия, необходимы масштабные работы стоимостью 21,6 миллиарда евро, пишет Dienas Bizness.

Хотя многоквартирные дома составляют лишь 16% всех зданий страны, именно в них сосредоточено более 60% жилой площади. Особенно остро проблема стоит в Риге, где находится большая часть крупных многоквартирных домов советской постройки.

До сих пор основной акцент делался на утеплении зданий и повышении энергоэффективности. Однако специалисты всё чаще говорят, что этого уже недостаточно.

По словам директора Рижского энергетического агентства Карлиса Гринбергса, главная проблема сегодня заключается в общем техническом состоянии домов. Многие здания нуждаются в комплексном капитальном ремонте, который должен включать как конструктивные работы, так и мероприятия по снижению энергопотребления.

Фактически речь идёт не только о более низких счетах за отопление. Если откладывать ремонт слишком долго, часть домов может постепенно стать непригодной для проживания.

Сегодня лишь около 4% многоквартирных домов советского периода были реновированы с использованием европейского финансирования. Остальные по-прежнему относятся к низким классам энергоэффективности и требуют серьёзных вложений.

Проблема затрагивает и так называемую энергетическую бедность. Многие семьи вынуждены тратить значительную часть доходов на отопление и коммунальные услуги, но при этом продолжают жить в холодных и некомфортных квартирах.

Дополнительную сложность создаёт то, что большинство многоквартирных домов было построено в период с конца 1950-х до начала 1990-х годов. Это означает, что необходимость капитального ремонта для тысяч зданий наступает практически одновременно.

Главным препятствием остаётся финансирование. Как отметил директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс, рассчитывать исключительно на европейские фонды больше невозможно. По его словам, стране потребуется новая система финансирования, которая позволит жителям получать долгосрочные кредиты на ремонт домов по доступным процентным ставкам.

В ближайшие годы вопрос модернизации жилого фонда может стать одной из крупнейших инфраструктурных задач Латвии. От того, удастся ли найти источники финансирования, будет зависеть не только энергоэффективность зданий, но и сохранение значительной части существующего жилья.

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#Латвия #энергоэффективность #реновация #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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