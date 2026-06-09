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До +24 градусов, но не везде: синоптики рассказали, где во вторник продолжатся дожди 1 211

Наша Латвия
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кот в траве

После дождливого начала недели погода в Латвии постепенно улучшится, однако жителям Видземе во вторник по-прежнему стоит готовиться к осадкам. В остальных регионах дождь будет кратковременным, а при прояснениях воздух прогреется до летних значений.

Во вторник наиболее дождливая погода в Латвии сохранится в Видземе, где во многих районах осадки продолжатся в течение дня.

В остальных регионах страны дожди будут менее интенсивными и пройдут лишь местами. К вечеру влияние нынешней зоны осадков ослабнет, однако поздно вечером с юго-запада к Курземе начнёт приближаться новый дождевой фронт.

Несмотря на облачность, день обещает быть довольно тёплым. В периоды, когда будет выглядывать солнце, температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.

Прохладнее останется на побережье и в отдельных районах Северного Видземе, где воздух прогреется лишь до +16…+18 градусов.

Ветер в основном будет слабым. В Видземе и Латгале временами ожидается умеренный западный ветер.

В Риге возможен кратковременный дождь в первой половине дня, однако затем облаков станет меньше и появятся солнечные прояснения. Максимальная температура воздуха в столице достигнет +23 градусов, хотя вблизи моря будет несколько прохладнее.

Что важно знать: во время солнечных периодов уровень ультрафиолетового излучения останется высоким. Наибольшую осторожность при длительном пребывании на солнце синоптики рекомендуют соблюдать с 12:00 до 15:00.

Погодные условия в регионе сейчас определяет циклон, который перемещается с востока Латвии в сторону Эстонии. Именно он приносит облачность и осадки в северо-восточные районы страны.

Таким образом, вторник для большинства жителей Латвии окажется заметно приятнее понедельника: дождей станет меньше, а температура во многих местах приблизится к летним значениям.

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#погода #Латвия #прогноз #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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