Рижский городской суд обратился в Конституционный суд с просьбой оценить на соответствие Сатверсме ряда положений правил Кабмина прошлых лет, которые регулировали порядок расчета за утечку воды в многоквартирном доме. И вот сегодня Конституционный суд вынес вердикт по данному делу.

Суд признал не соответствующим Конституции подпункт 19.1 правил Кабинета министров от 9 декабря 2008 года № 1013 «Порядок расчета собственником квартиры в многоквартирном жилом доме за услуги, связанные с пользованием квартирной собственностью» в редакции, действовавшей с 1 октября 2013 года по 21 ноября 2019 года. Конституционный суд подчеркнул, что разница в потреблении воды может возникнуть по разным обстоятельствам и возложить всю бремя покрытия разницы потребления воды на лицо, установленные в квартирной собственности которого счетчики расхода воды не верифицированы в течение трех месяцев после срока, независимо от причин возникновения разницы, несоразмерно.

Оспариваемая норма установила, что в случаях, когда образуется разница показаний общедомового счетчика воды и установленных в квартирных собственностях со счетчиками расхода воды, включая также количество воды, слитой в аварии и ремонт, разница потребления воды оплачивается тем лицом, при проверке счетчиков квартирной собственности которого констатировано, что счетчик не верифицирован в течение трех месяцев после истечения срока верификации.

Конституционный суд указал, что недопустима такая ситуация, что лицо, которое не обеспечило верификацию установленных в своей квартирной собственности счетчиков расхода воды, могло бы избежать внесения соответствующей оплаты. То есть лицо должно платить за потребленное им количество воды. Однако возникновение разницы в потреблении воды может быть связано не только с тем, что не обеспечена верификация счетчиков, но и с другими обстоятельствами, например, ремонтными работами системы водоснабжения, аварией или утечкой воды из-за плохого технического состояния системы водоснабжения. Несмотря на это, оспариваемая норма отошла от принципов гражданского права о взаимоотношениях совладельцев и возложила всю бремя покрытия разницы потребления воды на лицо, которое не обеспечило верификацию счетчиков, установленных в своей квартирной собственности. Если обязанность покрытия всей разницы потребления воды возлагается только на это лицо, независимо от того, почему возникла разница, не может быть достигнут соответствующий принципам соразмерности и справедливости результат. В связи с этим Конституционный суд признал, что включенное в оспариваемую норму ограничение основных прав является несоразмерным, и оспариваемая норма не соответствует первым трем предложениям 105-й статьи Конституции.

Конституционный суд учел и то, что оспариваемая норма применена по ряду гражданских дел, по которым уже вступило в силу окончательное постановление. Поэтому признание ее недействительной с момента выдачи могло бы ущемить доверие других лиц к определенности правового регулирования и повлиять на доверие государству и правам. В этих обстоятельствах Конституционный суд пришел к выводу о невозможности признания оспоренной нормы недействительной с момента ее издания. Однако в целях защиты прав других лиц, находящихся в сравнимой ситуации, Конституционный суд признал оспоренную норму недействительной с момента ущемления основных прав в отношении ответчиков по гражданским делам, находящимся в Рижском городском суде, и других лиц по гражданским делам, производство по которым еще не завершилось.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованью не подлежит.