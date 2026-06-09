Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а годовая инфляция составила 3,5%, в то время как месяцем ранее - 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года наибольшее влияние на рост уровня цен оказали услуги и товары транспортной группы (+1,4 процентного пункта), в основном топливо, а также жилье, водоснабжение, электроэнергия, газ и другое топливо (+1 процентный пункт). Существенное влияние оказали также цены на услуги ресторанов и гостиниц (+0,4 процентного пункта) и на услуги здравоохранения (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,8%.

Наибольшее влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на сливочное масло (-17,6%), свежие финики, инжир и тропические фрукты (-22,7%), сыр (-4,8%), картофель (-20,4%), свежие и охлажденные овощи (-24,1%), растительные масла (-11,7%), обезжиренное молоко (-8%), мясные продукты (-2,7%), другие свежие фрукты (-11,5%), шоколад (-3,5%), мороженое (-3,6%), фруктовые и овощные соки (-4,2%), йогурт и аналогичные продукты (-1,8%), свежие косточковые и семечковые фрукты (-4,2%), изделия из овощей, клубнеплодов и бобовых (-2,9%), зерновые (-3,6%), десерты и напитки на молочной основе (-3,8%), готовые блюда (-0,6%), макаронные изделия (-3,6%), сухие завтраки (-0,8%).

В свою очередь, выросли цены на свежие и охлажденные овощи и фрукты (+13,6%), вяленую, соленую и копченую рыбу (+29,7%), кофе (+0,5%), свежую, охлажденную и замороженную курятину (+3,9%), хлеб (+1,8%), свежие цитрусовые (+8,9%), другие мучные кондитерские изделия (+1,3%), яйца (+4,5%), свежие ягоды (+8,9%), свежую и замороженную рыбу (+4,5%), свежую, охлажденную и замороженную говядину (+8,6%), на специи, кулинарные травы и семена (+6,4%).

Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год увеличился на 5,8%. За год наиболее существенно выросли цены на теплоэнергию (+5,4%). Подорожали электроэнергия (+4,7%), природный газ (+16,6%), водоснабжение (+8,7%), услуги канализации (+12,1%), услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+7,9%), твердое топливо (+5,2%), плата за обслуживание жилья (+3%), вывоз мусора (+6,1%), а также арендная плата за жилье (+3,4%). Подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-0,6%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,9%. За год подорожали амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги, стоматологические услуги, медикаменты, услуги визуальной диагностики и медицинских лабораторий.

В транспортной группе цены за год выросли в среднем на 11,1%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо (+28,2%). Цена на дизельное топливо выросла на 33,3%, на бензин - на 21,5%, а на автогаз - на 14,4%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские автоперевозки и пассажирские авиаперевозки. В свою очередь, снизились цены на запчасти и аксессуары для личных транспортных средств.

В группе информационно-телекоммуникационных услуг и товаров средний уровень цен за год вырос на 2,1%. Подорожали комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи, оборудование для мобильных телефонов, подписки на услуги аудиовизуального стриминга, аренда аудиовизуального контента и интернет-услуги. Подешевело оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, а также компьютеры.

Средний уровень цен в секторе отдыха, спорта и культуры за год увеличился на 3,2%. Выросли цены на комплексные услуги отдыха, спортивные услуги, товары для домашних животных, газеты и периодические издания. Средний уровень цен на товары для сада, растения и цветы снизился.

В группе услуг ресторанов и гостиниц средний уровень цен за год увеличился на 9,5%. Гостиничные услуги подорожали в среднем на 16,3%. Также подорожали услуги общественного питания, в том числе рост цен на услуги ресторанов и кафе составил 4,7%, услуги столовых, кафетериев и столовых учебных заведений - на 3,9%.

Цены на товары и услуги личного ухода, социальные услуги, различные товары и услуги за год выросли на 4,7%. Подорожали различные приборы, предметы и изделия для личного ухода, ювелирные изделия и наручные часы, услуги парикмахерских и салонов красоты, плата за пребывание в пансионатах для престарелых. Подешевели услуги по уходу за детьми.

В остальных потребительских группах наиболее значительный рост цен за год наблюдался на сигареты, высшее образование, одежду, бытовые чистящие и моющие средства. В свою очередь, подешевели крепкие алкогольные напитки и ликеры, пиво, вино, а также обувь.