Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня (PSKUS) завершила 2025 год с убытками в размере 12,93 млн евро. В учреждении считают, что основная причина финансовых проблем связана не с неэффективностью работы, а с тем, что государственные тарифы на медицинские услуги не покрывают реальные расходы на лечение пациентов.

Согласно годовому отчёту больницы, убытки PSKUS в прошлом году составили 12,93 млн евро, что на 12,18 млн евро больше, чем годом ранее. При этом фактические потери оказались на 680 тысяч евро меньше, чем предусматривал утверждённый бюджет.

В больнице подчёркивают, что более 90% её доходов формируются за счёт оплачиваемых государством медицинских услуг. Однако действующая система финансирования, по мнению руководства, не учитывает реальные затраты на лечение, особенно в случаях сложных и высокотехнологичных вмешательств.

Общий объём доходов PSKUS в 2025 году составил 208,6 млн евро, увеличившись на 2,45%, тогда как расходы выросли значительно быстрее — на 8,4%, достигнув 221,5 млн евро.

Наиболее существенно выросли затраты на оплату труда — на 5,7 млн евро. Это связано с повышением зарплат, расширением проектной деятельности и отказом от внешних услуг охраны. Ещё на 8,8 млн евро увеличились расходы на медикаменты и медицинские материалы.

Особенно острой остаётся проблема оплаты стационарного лечения. По данным больницы, в 2025 году стоимость оказанных услуг по системе диагностики по группам заболеваний превысила выделенное финансирование на 7,47 млн евро. В среднем государственное финансирование недоплачивало около 184 евро на каждого пациента.

Одним из наиболее проблемных направлений остаётся лечение нарушений сердечного ритма. Дефицит финансирования процедур аблации достиг 4,9 млн евро. В неврологии, включая лечение инсультов, действующие тарифы покрывают лишь около 65% фактических затрат, что привело к нехватке ещё 840 тысяч евро.

Даже питание пациентов финансируется ниже себестоимости. По расчётам больницы, установленный тариф в семь евро за койко-день создаёт ежегодный дефицит примерно в один миллион евро.

Несмотря на финансовые трудности, объём медицинской помощи продолжает расти. В прошлом году больница провела почти 335 тысяч амбулаторных консультаций, что на 7% больше, чем годом ранее. Количество дистанционных консультаций увеличилось более чем на треть.

В стационаре лечение получили 48 682 пациента. Также было выполнено 61 788 операций, включая 83 трансплантации органов: 47 пересадок почек, 24 пересадки роговицы, пять пересадок сердца и семь пересадок печени.

Неотложную медицинскую помощь в течение года получили более 64 тысяч пациентов, что почти на три тысячи больше, чем годом ранее.

В больнице считают, что без пересмотра тарифов и более полного покрытия реальных расходов медицинских учреждений проблема дефицита финансирования будет сохраняться и дальше.