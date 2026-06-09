В понедельник начался один из двух постов, которые традиционно приходятся на лето. Так как он заканчивается в праздник апостолов Петра и Павла, то и название носить или Апостольский, или Петров.

Данный пост всегда начинается через неделю после празднования православными Троицы или Пятидесятницы. Всегда начинается в понедельник.

При этом, так как Троица празднуется через 50 дней после Пасхи, она, а значит, и начало этого поста, имеет плавающую дату. Бывают годы, когда пост длится 42 дня, а бывает всего 8 дней. В этом году он продлится до 11 июля.

Правильное название этого поста довольно длинное и сложное — Святой пост святых славных и всехвальных апостолов. Имеет с апостолами и связано его традиционное название — апостольский или Петров. Этот длительный летний пост известен с давних веков. Ранее его придерживались те, кто по какой-то причине не держал Великого поста. Но позднее возник обычай проводить в посте весь период от Недели святых до дня Петра и Павла.

Этот пост нужен не только чтобы усмирить плоть, сделаться лучше, но и чтобы сохранить в себе радость, которая получена в Пятидесятницу и Пасху.